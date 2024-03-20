Genç YouTube fenomeni hayatını kaybetti! Kardeşinin mesajı herkesi duygulandırdı

YouTube'da 220 binden fazla takipçisi bulunan ABD'li fenomen Jessica Pettway, hayatını kaybetti. 36 yaşında hayata gözlerini yuman fenomenin kız kardeşinin paylaştığı mesaj herkesi duygulandırdı.

Genç YouTube fenomeni hayatını kaybetti! Kardeşinin mesajı herkesi duygulandırdı

YouTube'da paylaştığı moda, kişisel bakım ve eğlenceli videolarıyla tanınan fenomen Jessica Pettway, yaklaşık dokuz ay önce 3. evre rahim ağzı kanseri teşhisi konulduktan sonra hayatını kaybetti.

Pettway'in kız kardeşi Reyni, acı haberi Instagram'da duyurarak, ablasının kaybının kendisinde hiçbir zaman hissetmediği bir acı bıraktığını ifade etti. Bu üzücü olay, Reyni'nin doğum gününde gerçekleşti ve onun tek dileğinin ablasının geri dönmesi olduğunu belirtti.

'Kalbim Hiç Böyle Acımamıştı'

Ünlü fenomenin kız kardeşi Reyni, paylaşımında; 'Bugün benim doğum günüm ve dileyebileceğim tek şey Tanrı'nın seni bu dünyaya geri getirmesi. Güzel ablamı 2 gün önce kaybettim ve kalbim hiç böyle bir acı hissetmemişti.' ifadelerini kullandı.

Genç YouTube fenomeni hayatını kaybetti! Kardeşinin mesajı herkesi duygulandırdı - Resim : 1

İki Çocuk Annesiydi

YouTube'a 2013 yılında katılan Pettway, yaklaşık 450 video paylaşımı yaparak 220.000'den fazla aboneye ulaştı. Ayrıca iki çocuk annesi olan Pettway'in, 10 yaşındaki Kailee ve 3 yaşındaki Zoi Lee adında iki kızı bulunmaktaydı.

Ağustos ayında yaptığı bir Instagram paylaşımında Pettway, hastalıkla mücadele etmenin sadece kendisini değil, en yakınlarını da etkilediğini vurgulayarak, yaşadığı zorluklardan bahsetmişti. Hasta yatışlarından mali sıkıntılara kadar birçok zorluğun üstesinden geldiğini ve kızlarının bu süreçte farkındalık kazandığını dile getirmişti.

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