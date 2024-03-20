Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki tribün görüntüsü ortaya çıktı

Hayko Cepkin, 30 yıl önce oynanan Beşiktaş-Kocaelispor maçında ekrana geldiği bir görüntüyü paylaşarak "Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen. Klasik şapkam ve delik deşik montum" dedi.

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Şarkıcı Hayko Cepkin, 1993-1994 sezonunda Beşiktaş tribününde izlediği maçtan bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Arkadaşı Amir Necim'in Kocaelispor maçının özetini izlerken kendisini fark ettiğini aktaran Cepkin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen hahahahah. Klasik şapkam ve delik deşik montum. Amir Necim
arkadaşım 93-94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken beni farketmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş. Elimdeki tek arşiv olacak tribündeki tek görüntümü bulduğu için çok teşekkürler valla çok mutlu oldum #Beşiktaş"

Cepkin'i tesadüfen gördüğünü aktaran Amir Necim de "3 gün önce Youtube da önüme özeti düşen maçı tribünde izlediğimi hatırlayıp baştan sona izlemem ve 2 saniyelik bir anda kalabalıkta sonradan arkadaşım olan Hayko Cepkin'i farkedip görüntüsünü ona göstermenin ikimizde de yarattığı mutluluk tarifsiz!" paylaşmını yaptı.

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