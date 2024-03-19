Dune'un yıldızı Timothée Chalamet, John Travolta'nın rekorunu kırdı

'Dune: Part Two' ile sinemaseverle buluşan ünlü oyuncu Timothée Chalamet, son sekiz ayın en çok kazanan iki filminde başrolde yer alarak Altın Küre ödüllü efsane aktör John Travolta'nın rekorunu kırdı.

Dune'un yıldızı Timothée Chalamet, John Travolta'nın rekorunu kırdı

Luca Guadagnino'nun romantik drama filmi 'Call Me By Your Name'de canlandırdığı 'Elio Perlman' karakteriyle ünlenen Fransız asıllı Amerikalı oyuncu Timothée Chalamet, son sekiz ayın en çok kazanan iki filminde de başrolde yer aldı.

28 yaşındaki oyuncu Chalemet, 'Dune' devam filmi ve ondan önce vizyonda olan 'Wonka' ile birlikte, sekiz ay içinde gösterime giren ve en çok hasılat yapan iki filmin de başrolünde yer alarak bir rekor kırdı.

Dune'un yıldızı Timothée Chalamet, John Travolta'nın rekorunu kırdı - Resim : 1

Collider'in derlediği bilgilere göre, bu rekoru daha önce 'Saturday Night Fever' (1977) ve 'Grease' (1978) filmleriyle Altın Küre ödüllü efsane aktör John Travolta elinde tutuyordu.

Şu anda sinemalarda olan, başrollerinde Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh ve Austin Butter gibi ünlü isimlerinde yer aldığı 'Dune: Part Two', gösterime girdiği 17 gün içinde dünya çapında 494 milyon dolar hasılat elde etti.

'Dune: Part Two' ve 'Wonka' toplamda 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti.

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