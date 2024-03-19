Daniel Craig'in veda ettiği James Bond karakteri için sürpriz isim
Daniel Craig'in veda ettiği 'James Bond' karakterini kimin oynayacağı merak konusu olmuştu. İddiaya göre, ikonik rol için son olarak, Marvel Comics karakterine dayanan 'Kraven The Hunter' adlı film ile izleyici karşısına çıkan Aaron Taylor-Johnson'a teklif götürüldü.
Daniel Craig'in James Bond rolüne veda etmesinin ardından ikonik rolü kimin oynayacağı gündemde yerini koruyor. 2010 yapımı 'Göster Gününü' ve 'Kaptan Amerika: Kış Askeri' filmleriyle ünlenen İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson'a, 'James Bond' olması için teklif götürüldüğü açıklandı. Ancak oyuncunun ne cevap verdiği bilinmiyor.
Sosyal medyadaki söylentilere göre, 33 yaşındaki oyuncu Johnson'ın rolü kabul ettiğini doğrular nitelikte ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
26'ıncı James Bond Olacak
56 yaşındaki İngiliz oyuncu Daniel Craig 16 sene boyunca, 'Quantum Of Solace', 'Casino Royale', 'Skyfall', 'Spectre' ve 'Ölmek İçin Zaman Yok' olmak üzere beş filmde Bond karakterini oynadı. Taylor-Johnson rolü kabul ederse 26'ncı James Bond filminde başrol olarak karşımıza çıkacak.