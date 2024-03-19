Günler sonra ortaya çıkan Kate Middleton'ın görüntüsü tartışma yarattı: Dublör mü?

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği karın ameliyatından bu yana gözlerden uzak olan Kate Middleton günler sonra ortaya çıktı. Ancak sosyal medya kullanıcıları fotoğraftakinin prenses olmadığını iddia ettiler.

Günler sonra ortaya çıkan Kate Middleton'ın görüntüsü tartışma yarattı: Dublör mü?

Üzerinde oynadığı aile fotoğrafını paylaşmasının ardından çeşitli spekülasyonlara konu olan Galler Prensesi Kate Middleton, olayın ardından ilk kez kameralar tarafından görüntülendi ancak sosyal medya kullanıcıları yine ikna olmadı.

İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi'nin Windsor kentindeki çiftlik ürünleri satılan bir markette bugün çekilmiş görüntülerini yayımladı. Eşi Prens William'la alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından çekilen videoda ellerinde poşetlerle görüntülenen Prenses Kate ile ilgili haberde, "Mutlu ve huzurlu görünüyor." ifadeleri yer aldı.

Ancak, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı görüntüdeki kişinin Prenses Kate olmadığını iddia eden paylaşımlar yaptı.

Prensesin geçmişte çekilen fotoğraflarıyla bugün çekilen görüntüleri kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları, farklı noktalara dikkati çekerek, görüntüdeki kişinin Kate Middleton olmadığını belirtti.

AİLE FOTOĞRAFIYLA OYNANMIŞTI

Ocak ayında karın ameliyatı olan ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanan Prenses Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.

Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı bir gün sonra yanıt verirken Prenses Kate, amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti.

Sosyal medyada ise Prensesin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı.


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