Elizabeth Hurley'nin yeni filminde seks sahnelerini oğlu çekti

İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley'nin yeni filmindeki seks sahneleri gündem oldu. Filmin yönetmen koltuğunda ise Hurley'nin 21 yaşındaki oğlu Damian var.

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Elizabeth Hurley'nin yeni filminde seks sahnelerini oğlu çekti

Bir dönemin ünlü modeli Elizabeth Hurley, şu sıralar "Strictly Confidential" filmiyle gündemde. 58 yaşındaki oyuncunun filmdeki seks sahneleri sosyal medyada tartışma konusu oldu çünkü filmin yönetmenliğini Hurley'nin 21 yaşındaki oğlu Damian üstleniyor.

İlk kez yönetmen koltuğuna oturan Damian Hurley'nin filmi, en iyi arkadaşının ölümünü aydınlatmaya çalışan genç bir kadını konu alıyor.

"ONUN VARLIĞI BENİ GÜVENDE HİSSETTİRDİ"

Sosyal medyada 58 yaşındaki Hurley'nin sahneleri gündem olurken oyuncu katıldığı Access Hollywood programında "Kameranın arkasında sizi koruyan birinin olduğunu bilmek çok rahatlatıcı. Onun varlığı beni güvende hissettirdi. Bana göz kulak olduğunu biliyordum" dedi.

Hurley, gelecek ay vizyona girmesi beklenen filmiyle ilgili "Aileyle birlikte çalışmak bir nevi özgürleştirici. Bunu tekrar yapabilirim" ifadelerini kullandı.

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