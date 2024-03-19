Türkiye-Yunanistan arasındaki bahar rüzgarına Erdoğan etkisi: İftardaki sözleri ipleri gerdi

Ankara-Atina hattında ipler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Ankara'da düzenlenen iftar programında sarf ettiği cümlelerle yeniden gerildi. Erdoğan "Kıbrıs'ta belki de güneye yüklenmiş olsaydık, artık güney-kuzey diye bir şey kalmaz, Kıbrıs tamamen bizim olurdu" dedi.

Türkiye-Yunanistan arasındaki bahar rüzgarına Erdoğan etkisi: İftardaki sözleri ipleri gerdi

Deprem sonrası iyileşen Türkiye-Yunanistan ilişkileri dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışıyla yeniden gerildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Ankara'da 4. Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen askerlerle iftar programına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan konuşmasında "Kıbrıs'ta belki de güneye yüklenmiş olsaydık, artık güney-kuzey diye bir şey kalmaz, Kıbrıs tamamen bizim olurdu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'da tepkiyle karşılandı. Ana muhalefet partisi SYRIZA, Yunan hükümetine çağrıda bulunarak Erdoğan'ın sözlerine resmi bir tepki gösterilmesini istedi.

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI OLUMLU İKLİMİ BALTALAMAKTA"

Erdoğan'ın sözlerini kınayan muhalefet partisi bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Kiriakos Miçotakis hükümetinin kayıtsızca ısrar ettiği Türk-Yunan ilişkilerindeki 'olumlu iklimi' açıkça baltalamaktadır. Atina Deklarasyonu'nun imzalanmasından sadece üç ay sonra, Türkiye bir kez daha deklarasyonun ruhunu ihlal etmektedir. Hükümet bu tür açıklamaların Yunan-Türk ve Avrupa-Türk ilişkilerine zarar verdiğini açıkça ortaya koyacak gerekli diplomatik eylemlerle yanıt vermeli" denildi.

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