Taraftarlar sahaya inip saldırmıştı: Trabzonspor'dan, Fenerbahçeli futbolculara suç duyurusu

Lig şampiyonluğunu etkileyecek önemli karşılaşmalardan birisi olan ve 3-2 Fenerbahçe’nin galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından yaşanan saha içi olaylarla ilgili yeni bilgiler gün ışığına çıktı.

Sahaya inen Trabzonsporlu taraftarlardan 12’sinin gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturmadaki ilk bulgulara göre, maskeyle sahaya inerek Fenerbahçeli futbolcuya yönelik saldırıda bulunan taraftarın Almanya’dan geldiği belirlendi. Söz konusu şüphelinin maç için kente özel olarak geldiği ve ketteki bir otelde konakladığı anlaşıldı.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerin “organize hareket” içinde bulunup bulunmadıkları öncelikle araştırılan konuların başında yer alıyor. Sahaya inen taraftar grubu içinde özellikle maske takanların bulunması nedeniyle, stada giriş sırasında kapılarda yapılan üst aramalarında maskelerin neden alıkonulamadığı araştırılan diğer konu başlıklarından oldu.

ALTI KİŞİLİK ÖZEL EKİP

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre; olayın ardından İçişleri Bakanlığı’nca kente özel bir inceleme ve soruşturma ekibi gönderildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal’ın başkanlığındaki ekipte, spor müsabakalarında alınan güvenlik önlemlerinden sorumlu emniyet birimi olan Güvenlik Dairesi Başkanı Maksut Yüksek de yer aldı. Ayrıca, genel asayiş önlemlerinde alınan önlemlerde eksilik olup olmadığını araştırmak amacıyla Asayiş Dairesi’nden, statta görevlendirilen özel güvenlik personelin görevlerinde sorun olup olmadığını araştırılması amacıyla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ile Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan birer polis müfettişi heyette yer aldı. Teftiş Kurulu’ndan görevlendirilen polis müfettişinin, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu’nda "TFF Temsilci" olarak görev yapan isim olması dikkati çekti.

Heyetin öncelikle müsabaka güvenliği çerçevesinde alınan güvenlik önlemlerini araştıracağı ve ön rapor hazırlayıp Ankara’ya ulaştıracağı öğrenildi. Rapora göre, Trabzon Valiliği’nden başlayarak ilgili kurumların görev ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin konumu değerlendirilecek. Ayrıca, olaylar sırasında yapılan telsiz görüşmeleri incelenecek.

TRABZONSPOR’DAN ÖZEL DOSYA

Öte yandan yaşanan olayların ardından Fenerbahçe yönetiminin açıklamalarına karşın Trabzonspor yönetiminin özel bir dosya hazırlayıp savcılığa vereceği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi Samuel, Jayden Quinn Oosterwalde, Michy Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi.

Yanı sıra olaylar sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler nedeniyle Trabzonspor’un Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonla görüşerek özel bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Doğan’ın, bazı görüntüleri Yerlikaya’ya ilettiği kaydedildi.

İKİ POLİS MÜDÜRÜ TFF TEMSİLCİSİYDİ

Olaylı maçta görev yapan dört TFF Temsilcisinden ikisinin halen emniyet teşkilatında aktif görev yapan üst düzey emniyet görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Federasyonun önemli maç için biri polis başmüfettişi, diğeri il emniyet müdürü olarak görev yapan iki temsilciyi Trabzon’a görevlendirdiği öğrenildi.