Fenerbahçe'den tepki geldi, Bakan Tunç sözlerine açıklık getirdi: Futbolculara soruşturma açılacak mı?

Geçtiğimiz gün oynanan, Süper Lig’in 30 hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşmış, maç bitimi olay çıkmıştı.

Fenerbahçe’nin 2-0 öne geçtiği maçta, Trabzonspor durumu 2-2’ye getirse de Sarı lacivertliler nöbetçi golcüsü Batshuayi ile karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Maç bitimi Trabzonspor taraftarı sahaya girdi ve Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı.

Dünya basınında da geniş yankı bulan skandal sonrası, sahaya atlayıp olay çıkaran 12 Trabzonspor taraftarının gözaltına alındığı bilgisi geçilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan olayla ilgili "Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur” demişti.

Fenerbahçe’den Bakan Tunç’un açıklamalarına cevap geldi.

'FENERBAHÇE'Yİ HEDEF ALMAYI FIRSAT KOLLAYANLARIN KONUYU ÇARPITMALARINA İZİN VERECEK AÇIKLAMALARI BİZİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR'

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un bugün basına yansıyan aşağıdaki açıklamalarını üzüntü ile takip ettik.

Sayın Bakanımız tarafından dile getirilen; "Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur." sözleri

Maç boyunca, 90 dakikanın ilk saniyesinden son anına kadar sahaya atılan su şişeleri, kesici aletler, çakmakların, metal paraların olduğu ortamda oyunu oynamaya çalışan,

Sahaya atılan meşaleyi eliyle kaldırıp saha dışına atma bilincinde olan, tüm bu baskı, tahriklere rağmen oyuna, sahadaki mücadeleye zarar vermemek adına en ufak reaksiyon dahi göstermeyen Futbol Takımımıza, Teknik Ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz.

Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe'yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır.”

'SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bakan Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yanlış anladığını belirterek, "Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil. Futbolculara saldıranlarla ilgili adli süreç devam ediyor" dedi.

Tunç'un açıklamaları şöyle:

“Sahaya inen taraftarlar, futbolculara yönelik saldırılar sonrasında adli soruşturma hemen başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor. Kamera görüntüleri de izlenerek burada kimler bu konuda kusurluysa gerekli adli soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu tür görüntülerin bir daha olmaması temennimiz. Sporun kardeşlik olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla hepimiz bu noktada özellikle sporda bu tür şiddet olaylarının olmaması anlamında sorumlu kişilerin sorumlu davranması noktasındaki düşüncelerimizle tekrar ediyoruz. Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil. Burada sahaya giren taraftarların futbolculara saldıran 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam futbolcularla alakalı herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Futbolculara yönelik bir soruşturma, adli soruşturma söz konusu bulunmamaktadır”

Kaynak: Gerçek Gündem