Kate Middleton çiftçi dükkanında görüldü: Prenses mutlu, sağlıklı ve rahat

Galler Prensesi Kate Middleton'ın geçirdiği karın ameliyatından bu yana ilk kez dışarıda görüldüğü iddia edildi. Hafta sonu eşi Prens William ile bir çiftlik dükkanını ziyaret ederken görülen Kate Middleton'ın, "mutlu, sağlıklı ve rahat" göründüğü belirtiliyor.

Kate Middleton çiftçi dükkanında görüldü: Prenses mutlu, sağlıklı ve rahat

Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton'ın çocuklarının katıldığı bir spor müsabakasını izledikleri iddia edildi.

Sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddiaların ortaya atıldığı dönemde, Prenses'in Windsor Farm Shop'ta görülmesi durumunu merak edenlerin içini rahatlattı.

Çifti gördüğünü iddia eden birisi The Sun'a, "Etrafta dolaşan onca dedikodudan sonra onları orada görünce şaşkına döndüm. Kate, William'la alışverişe çıkmıştı ve hem mutlu hem de iyi görünüyordu" diye konuştu.

PRENSES İYİLEŞME SÜRECİNDE

Görgü tanığı çocuklarının yanlarında olmadığını söyledi. Ancak Kate'in mağazada görülmesi gezebilecek kadar sağlıklı olduğuna dair iyi bir işaret olarak yorumlandı.

Kate'in iyileşme sürecinde mahremiyet talebi üzerine çiftin hiçbir fotoğrafının çekilmediği bildirildi.

En son Noel Günü halkın arasına karışan Prenses'in, Paskalya Tatili'nin ardından çocuklarının okula başlayacağı 17 Nisan'dan sonra kraliyet görevine dönmesi bekleniyor.

Telegraph'ın haberine göre Prenses, Paskalya gününde fotoğraflarının çekileceği geleneksel yürüyüş için ailesine katılabilir.

DÜNYA KATE MIDDLETON'I MERAK EDİYOR

Son haftalarda sosyal medya tarafından körüklenen çılgın söylentiler, Kate'in neden görülmediğine dair spekülasyonlar yarattı.

Anneler Günü'nde Kensington Sarayı tarafından yayınlanan ve dünyanın önde gelen altı haber ajansı tarafından "manipüle edildiği" endişesiyle basından çekilen aile fotoğrafı iddiaları daha da yoğunlaştırdı.

Görüntüdeki sayısız kusura ek olarak sosyal medya kullanıcıları, Kate'in evlilik yüzüğünü takmadığını da fark etti ve bu da internette evliliğinin durumu hakkında çok sayıda teoriye yol açtı.

Hafta sonu Galler'e yakın bir kaynak, çiftin Kate'in hastalığı ve iyileşme süreci hakkında daha fazla bilgiyi zamanı gelince açıklayacağını söyledi.

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