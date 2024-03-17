Prens William ve Kate hakkındaki iddialar gündemde: Yeni açıklama ve fotoğraf yolda

İngiliz kraliyet ailesi son dört yıldır ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın yarattıkları, dünyaya yayılan büyük fırtınayla anılıyordu. Son birkaç aydır olan bitenlerse aileye uzun zamandır yaşamadıkları bir kâbusun içine soktu.

T24'te yer alan habere göre, Galler Prensesi Kate Middleton’ın geçen ocak ayının ortasında aniden hastaneye yatıp ameliyat olmasının ardından ortalık tam anlamıyla toz duman oldu.

Kensington Sarayı bu karın bölgesinden yapılan operasyonun sebebini, prensesin hastalığını açıklamadı. Sadece Kate’in kanser olmadığı söylendi.

Bu zorlu ameliyatın ardından evinde dinleneceği söylenen Kate Middleton iki ayı aşkın süre boyunca hiç ortaya çıkmayınca çok sevilen prensesle ilgili söylentiler de aldı başını gitti.

Başta kaygılar onun sağlığıyla ilgiliydi; ortaya atılan komplo teorileri de buna yönelikti. Sosyal medyada yayılan ve kimi şaka amaçlı olan bu söylentilere göre güzel prenses bir dizi estetik operasyon yaptırmış bu yüzden saklanıyordu.

Hastalığının söylenenden ciddi olduğunu ve aslında komaya girdiğini hatta öldüğünü bile iddia edenler oldu. En büyük şüphe de Kate Middleton’ın bu ameliyatı en yakınlarından, programını yapmakla sorumlu yardımcılarından bile saklamış olmasıydı.

Galler Prensesi’nin ortalıkta görünmediği süre uzadıkça iddiaları giderek daha çarpıcı hale geldi. Prens William’ın aile dostu ve babasının yakın çalışma arkadaşı olan Marki David Cholmondoley'in karısı Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu öne sürüldü.

Gerçi bu dedikodu yıllardır ortadaydı ancak şimdi, William’ın Kate’i üçüncü bebekleri Louis'e hamileyken aldattığı ve Rose Hanbury’nin de William’ın kızını doğurduğu konuşulmaya başlandı.

Buna karşılık Kate Middleton da Kraliçe 2. Elizabeth'in kuzeninin kızı olan Lady Gabriella Windsor'ın 45 yaşındaki kocası Thomas Kingston’la intikam için bir ilişki yaşadığı ve hamile kaldığı söylendi. Thomas Kingston’ın şubat ayında aniden ölmesi, cesedinin yanında bir silah bulunması da komplo teorilerinin iyice “çıldırması”nda epey etkili oldu.

TARTIŞMALI FOTOĞRAF

Kate Middleton bu söylentileri sonlandırmak için İngiltere’de geçen hafta bugün kutlanan Anneler Günü’ne özel bir fotoğraf paylaşmıştı. Kendisine gösterilen ilgiye ve geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden güzel prenses yanında üç çocuğuyla fotoğraf makinesine gülümseyerek bakmış, fotoğrafı da William çekmişti.

Bu hamle her şeyi beter hale getirdi. Paylaşılmasından bir gün sonra fotoğrafın üzerinde oynanmış olduğu ortaya çıktı. Photoshop ile işlemden geçirilen fotoğraf haber ajansları tarafından güvenilmez etiketi yedi ve paylaşılmaması istendi.

PRENS LOUİS'İN DOĞUM GÜNÜNDE YENİ FOTOĞRAFF BEKLENİYOR

Kate ve William’ın evlilikleriyle ilgili spekülasyonlar karşısında sarsılmış ve yıkılmış durumda oldukları ve önümüzdeki ay Prens Louis'in doğum günü için yeni bir fotoğraf yayınlamayı planladıkları ortaya çıktı.

Yakın çevresi Galler Prensesi'nin sağlık sorunlarını açıklamak için halkın karşısına çıkıp açıklama yapmasını da beklediklerini belirtiyorlar. Kate Middleton 16 Ocak'ta geçirdiği karın ameliyatından bu yana ortalıkta görünmüyor…

Kraliyet ailesi özel günlerde ve bilhassa da doğum günlerinde aile fertlerinin güncel portre fotoğraflarını paylaşıyor. bu elbette Galler Prensi ve Prensesi için de geçerli. Prens Louis'in altıncı yaş gününde 23 Nisan'da bir fotoğrafının çekilmesi bekleniyor.

YENİ AÇIKLAMA GELECEK

Kraliyet ailesi tarafında bu gelişmeler yaşanırken kimi haber kuruluşları ve sosyal medya hesaplarını da yeni bir telaş sardı. Doğruluğu henüz teyit edilemeyen bir iddiaya göre kraliyet Buckingham ya da Kensington Sarayı aracılığıyla büyük bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Bu açıklamanın maiyeti hakkında bir bilgi yok. Zaten yazdığımız gibi iddialar doğrulanabilmiş de değil. Ancak söylentiye göre bu “büyük” açıklama için BBC’ye haber verilmiş ve her an tetikte beklemeleri söylenmiş. Beklenti - eğer gerçekleşirse – bunun Kate Middleton’ın sağlık durumu ve son aylarda yaşananları açıklık getirecek bir açıklama olması bekleniyor.