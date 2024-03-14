Kuru Otlar Üstüne filminde şarkısı izinsiz kullanılan Ferhat Göçer: Açalım davayı, en az 10.000 dolar alırsın dediler

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi "Kuru Otlar Üstüne" geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Kuru Otlar Üstüne aynı zamanda, Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştiren film oldu.

Filmde, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı olan Ferhat Göçer'in "Son Aşkım" şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı. Ferhat Göçer sosyal medya hesabında "Bi telefon açsa seve seve verirdim zaten" paylaşımında bulunmuştu

Kararını değiştiren Göçer sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı.

İşte Göçer'in paylaşımı:

"Ya da diyorum ki bu zalım telefon açmazsa… Açalım davayı… Kazandığım paranın hepsini burdan 100 dolar 100 dolar size dağıtayım, yiyelim beraber… Sordum avukatlara… En az 10.000 dolar alırsın dediler…."