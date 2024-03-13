Sharon Stone, birlikte olmaya zorlandığı rol arkadaşını açıkladı

Sharon Stone, yapımcı Robert Evans'ın kendisini William Baldwin ile birlikte olmaya zorladığını söyledi. ABD'li oyuncu, "Baldwin ile birlikte olursam performansının daha iyi olacağını söyledi" dedi.

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Sharon Stone, birlikte olmaya zorlandığı rol arkadaşını açıkladı

ABD'li oyuncu Sharon Stone, yıllar önce kendisini rol arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmeye zorlayan yapımcının Robert Evans, ilişkiye zorlandığı oyuncunun ise Alec Baldwin'in erkek kardeşi William (Billy) Baldwin olduğunu açıkladı. Hollywood yıldızı ilk olarak 2021 yılında çıkarttığı anı kitabında bu durumu anlatmış ancak isimleri açıklamamıştı.

NTV'nin aktardığına göre Stone, Paramount'ta prodüksiyonu yöneten ve 2019'da hayatını kaybeden Robert Evans'ın kendisine Billy Baldwin ile cinsel ilişkiye girmesini istediğini iddia etti. Yapımcı ile 1993 yapımı Silver filminde bir araya gelen oyuncu, Evans'ın kendisini ofisine çağırarak başrol oyuncusu William Baldwin ile cinsel ilişkiye girmesin, teklif ettiğini söyledi. Bir podcast yayınında konuşan oyuncu, "Güneş gözlüğüyle odada dolaşarak bana Ava Gardner ile yattığını ve ben de Billy Baldwin ile birlikte olursam performansının daha iyi olacağını söyledi" dedi.

'ACABA BİR KİTAP MI YAZSAM?'

Billy Baldwin, iddiaları nedeniyle Sharon Stone'a cevap verdi. 'Silver' filminde rol alan 61 yaşındaki Billy Baldwin X’te yaptığı açıklamada, "Sharon Stone'un bunca yıl sonra neden benim hakkımda konuşmaya devam ettiğinden emin değilim? Hâlâ bana aşık mı yoksa bunca yıldan sonra onun tekliflerini geri çevirdiğim için hâlâ incinmiş durumda mı?" dedi ve şöyle devam etti: "Acaba bir kitap yazıp Sharon hakkındaki rahatsız edici, müstehcen ve profesyonellikten uzak hikâyeyi anlatsam mı? Bu eğlenceli olabilir."

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