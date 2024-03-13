Öfkeli kedi: Kendisini kurtarmak isteyen itfaiyecileri yaraladı

Almanya’nın Münih kentinde itfaiye ekipleri aldıkları bir ihbarla harekete geçti ancak müdahale etmek istedikleri olayda, öfkeli bir kedinin saldırısına uğradılar.

Artı 49’da yer alan habere göre; dün öğleden sonra Lauinger Straße'deki bir daireden dumanların yükselmesi sonrası aldıkları ihbarla harekete geçen ekipler, dairenin oturma odasında tutuşmuş el işi malzemeleri buldular ve bu malzemeleri lavabodan aldıkları bir miktar suyla hızla söndürdüler.

Ekipler kısa bir süre sonra, hala yoğun bir şekilde dumanla dolu olan dairede 7 kedi olduğunu fark etti. Zarar görmemeleri için kedileri tahliye etmek isteyen ekipler, aralarından birinin "öfkeli" davranışlarıyla karşı karşıya kaldı.

ÜÇ İTFAİYECİYİ YARALADI, SAHİBİ GELİNCE SAKİNLEŞTİ

Merdiven boşluğuna kaçan kedi, önce kendisini yakalayan ekip liderini ısırdı. Çığlık atan meslektaşına yardım etmek için olay komutanı da merdiven boşluğuna koştu. O da kedi tarafından saldırıya uğradı. Hayvan onun da elini ısırdı. Olaya müdahale eden üçüncü bir itfaiyeci de sıyrıklarla kurtuldu.

Kedi, kısa bir süre sonra ev sahibinin olay yerine gelmesiyle sakinleşti. Evdeki dumanlar yüksek performanslı bir fanla duman tahliye edildikten sonra da daireye geri döndü.

Öfkeli kedinin saldırısına uğrayan itfaiyecilerin ellerinde oluşan yaralar tedavi edildi.