Eti fabrikasında bir işçi gece vardiyasında intihar etti

Eskişehir’de bulunan Eti kraker fabrikasında, 5 Mart’ta gece vardiyasında çalışan bir işçi intihar ederek yaşamına son verdi. İşçinin ‘kumar borcu’ olduğu iddia edildi.

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Eti fabrikasında bir işçi gece vardiyasında intihar etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Eti’ye ait kraker fabrikasında çalışan bir işçi intihar ederek yaşamına son verdi.

Sol Haber’in aktardığına göre, olay, 5 Mart Salı günü saat 20.00 sularında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Eti kraker fabrikasında meydana geldi.

Gece vardiyasında çalışan işçi, un çuvallarının olduğu alanda kendini asarak intihar etti.

İntihar eden işçinin eşinin fabrikayı araması sonucu durum ortaya çıktı.

Öte yandan fabrikada çalışan diğer işçiler, ölen işçinin ‘kumar borcu’ olduğunu öne sürdü.

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