Ekrem İmamoğlu: Bakanlık İBB'nin taşeronu durumuna düştü, kapak olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşılabilir İstanbul Proje Tanıtımı’nda konuştu.

Açıklamalarında özel halk otobüslerini İETT çatısı altında birleştirerek düzensiz otobüs taşımacılığını disiplin altına aldıklarına dikkat çeken İmamoğlu, “Otobüslerle ilgili çevrilen filmleri de biliyorsunuz. Valilik izinli film... Başarısız Hollywood prodüksiyonu. Öyle bir izin ki tüm İstanbul’da geçerli. Ajansın parasını, iznini veren belli, siyasi bir parti, bakın tek bir ses yok. Film çevirme uzmanı bu arkadaşlar. Geçmişte de İBB bütçesinden birtakım dizileri fonladıkları için prodüksiyon ekipleri donanımlı. Hiç merak etmeyin, 31 Mart’tan sonra bildikleri işi yapmaya film çevirmeye devam edecekler. Biz de İstanbul’u İstanbullularla yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'na olan hattın bakanlık tarafından işin yüklenicisine 7 yılda ödenen tüm maliyeti, İBB'nin Hazine'den gelen payından ne zamandır kestiler biliyor musunuz? 5 milyarın üzerinde rakam, 10 ayda.

Bunu kendine marifet gören, küçük hesaplar peşinde koşan bir hükümetle karşı karşıyayız. Bizden önce bakanlığın yapıp İBB'ye devrettiği hatların parasının kesilmesi 16-17 yıl, bizde ise 10 ay.

'BAKANLIK BİR NEVİ İBB'NİN TAŞERONU HALİNE DÖNÜŞTÜ'

Açtığımız hatlarla raylı sistemin toplu ulaşım içindeki payını böyle de hesaplamak lazım. Biz 10 metroyla diyoruz ama Kayaşehir-Başakşehir de aynı, parasını çatır çatır onaylı aldıkları için 12'sinde yaptık demek de hakkımız aslında.

Bir nevi parayı peşin almayı kendine marifet sayan İBB'nin taşeronu durumuna düşmüştür bakanlık. Bu da bakanlığa kapak olsun.”