Perinçek Ramazan yazısı yazdı, övgü Sabah yazarından geldi: "Ramazan özelleştirildi"

Son dönemde AKP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve bileşeni olmadığı Cumhur İttifakı’na verdiği destekle gündeme gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık Gazetesi’ndeki köşesinde Ramazan yazıları yazmaya başladı.

Önceki gün ‘Nefsi terbiye ayı’ başlıklı bir yazı kaleme alan Perinçek, okurlarının Ramazan ayını kutladıktan sonra televizyon ve gazetelerdeki yeme-içme ve eğlence görüntülerini eleştirdi.

RAMAZAN ÖZELLEŞTİRİLDİ!

“Ramazan bu mudur?” sorusunu yönelten Perinçek, yazısına şöyle devam etti:

“Ramazan, yeme içme ve akşamları da sahura kadar eğlenme ayı mıdır?

Oruç niçin tutuluyor, iftarda ziyafet sofrasına oturmak için mi?

Öyle gözüküyor ki, Ramazan da özelleştirildi. Kaynakları kendi arasında paylaşan küçük azınlık, ellerindeki televizyonlarla yedi yıldızlı hotellerin iftar sofralarını Ramazan’ın iftar sofrası olarak sunuyor. Paylaşmanın dışında tutulanlara ise, muhteşem azınlığın iftar sofralarına imrenerek bırakılıyor.

Ramazan, özel çıkarcılar tarafından fethedilmiştir. Böylece paylaşma kültürü, nimetlerin paylaşıldığı iktidar odaklarının kenarlarına sürülmüştür. Yalnız bencilliği reddeden kültür mü, o kültürle birlikte paylaşmacı toplum da iktidar ve iftar sofralarını televizyonlardan izliyor.

Özel çıkarcılığın diktasının Ramazan’da daha da acımasız hale geldiğini görüyoruz. İftar ziyafetleri ve sadakalar, acıları dindirmiyor, daha da ağırlaştırıyor. Çünkü o ziyafetlerde fakir fukaranın itibarına, saygınlığına, kişi onuruna da el konuyor.”

AKP’nin adını anmadan ‘hakim kültürün’ Ramazan’ı ‘kendi özel çıkarcılığının diktasına' dönüştürdüğünü belirten Perinçek, buna karşı ‘halkın yine Ramazanın değerleriyle direneceğiz’ tespitini yaptı.

DESTEK SABAH YAZARINDAN GELDİ

Vatan Partisi liderinin bu yazısına iktidar medyasından anlamlı bir destek geldi.

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugün, ‘Perinçek’in oruç yazısı” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda, Ramazan ayını keyif, eğlence ayı olarak görenleri eleştiren Salih Tuna, “Lakin öyle muhteremler de var ki "kıyametler kopsa" ruhları duymaz. Bunlar için her şey keyif, her şey eğlence; ramazan bile!

İsmet Özel bir defasında şöyle demişti: "Billboardlarda falan görüyoruz: 'Ramazan keyfi...' bilmem ne. Bu kâfirlerin işidir (...) Ramazan keyifli bir şey değildir. Ramazanın keyfi çıkarılmaz. Bizim kültürümüzde ramazan eğlenceleri doğrudan doğruya kefirlerin icat ettikleri şeylerdir (...) İslam'da ibadetlerin hepsi küfre darbe vurmakla alakalıdır..." ifadelerini kullandı.

‘MAHALLEYE’ SİTEM

Gazze’de çocukların açlıktan ve susuzluktan ölmesinin bile bazılarının Ramazan keyfini kaçırmadığını belirten Tuna, “Yazık ki yazık, bu ramazan ayında henüz "bizim mahallede" sarsıcı bir oruç yazısı yazan çıkmadı” dedikten sonra Aydınlık yazarı Doğu Perinçek’in söz konusu yazısını gündeme getirdi.

“Hiç umulmayan bir yerden, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'ten çok etkili bir ramazan yazısı geldi” diyen Tuna, Perinçek’in yazısından bir bölüm alıntıladıktan sonra eleştiri oklarını yine Erdoğan yanlısı olmayan muhafazakar kesimlere yöneltti:

“İmdi soralım: Nöbetçi liberal muhafazakarlardan veya İslam'ı Protestanlaştırmak için yanıp tutuşanlardan veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tökezletmekten başka dertleri olmayanlardan, hülasa bilumum Babacangillerden böyle bir yazı çıkması mümkün mü?”