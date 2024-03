Eros’un katili hakkında karar: İyi hal indirimi uygulandı

İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek öldürülen Eros adlı kedinin davası, bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmanın yapılacağı adliye binasını çok sayıda hayvansever akın etti. Koridorlarda, "Katil İbrahim" sloganları atıldı.

İzleyiciler ve basın mensupları bir süre içeri alınmadı. Polisin ve özel güvenliğin engellemelerine rağmen bariyerleri geçen izleyiciler duruşmanın yapılacağı konferans salonunun kapısına geldi. İzleyicilerin içeri alınmadığı duruşmaya basın mensupları güçlükle girebildi. Duruşma yaklaşık 2 saat geç başladı.

İlk duruşmada "iyi hal" gerekçesiyle serbest bırakılan ve kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açan tutuksuz sanık İbrahim Keloğlan duruşmaya katıldı. Polis güvenlik amacıyla sanığın etrafını sardı.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM" SAVUNMASI

Duruşmaya akın eden hayvanseverler "Katil İbrahim" sloganları attı.

İbrahim Keloğlan savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda söylendiği gibi suçlu birisi değilim. Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık öfkeyle kendimi kaybederek hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık ve köylük arazilerde kedi ve köpekleri beslemek bana terapi gibi geldi. Ve elimden geldiğince bunları yapacağımı psikolojik destek göreceğime söz veriyorum. 8 Şubattaki duruşmadan sonra gerçekleştirdim, bir hayvan barınağına bağış yaptım. Elimden geldiğince bunları yapacağıma, psikolojik destek göreceğime söz veriyorum. Psikolojik destek alma sözümü tutamadım. İlk duruşmadan sonra bağış yaptım. Bu olayın bazı kişiler tarafından yanlış lanse ettirilerek halkı kin ve düşmanlığa itmişlerdir. Yine bazı kişiler tarafından iftiralarla bu olay sebebiyle bütün bilgilerim insanların eline geçti. Eşim ve ailem büyük bir kaosun içine atılarak insan içine çıkamayacak duruma geldi. Şu anda burada alacağım hiçbir ceza bugüne kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur. Başka söyleyecek bir şeyim yok.”

Müştekilerin avukatı, sanık Keloğlan'ın en üst hadden cezalandırılmasını ve tutuklu yargılanmasını talep etti.

Avukat, sanık İbrahim Keloğlan'ın, önceki savunmasında "Benim de kedim var" ifadesini hatırlatarak, "Cinsel istismarcıların da çocukları vardır. Kadın katillerinin eşleri, anneleri, kız kardeşleri vardır. Dolayısıyla sanığın hayvan sahibi beyanı da suçtan kurtulmaya yöneliktir. Sanık yargılamanın en başından bu güne suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuştur" dedi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ, İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Savcı, kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın "canavarca hisle eziyet çektirerek kediyi öldürdüğü" gerekçesiyle üst sınıra yakın hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

Duruşmanın yapıldığı saatlerde Küçükçekmece Adliyesi önünde toplanan vatandaşlar da İbrahim Keloğlun'ın cezalandırılmasını istedi, "Hak, Hukuk, Adalet" sloganı attı.

Küçükçekmece Adliyesi 16. Asliye Ceza Mahkemesi, 14.00'e kadar ara verdi.

Aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Keloğlan'ın 3 yıl hapis cezası, iyi hal indirimi ile 2 yıl 6 aya düşürüldü. Keloğlan hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Keloğlan, serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Eros’u öldürdüğü iddiasıyla daha önce tutuklanıp ilk duruşmada serbest bırakılan Keloğlan için en üst sınırdan ceza verilmesi ve bu davanın hayvan hakları açısından emsal teşkil etmesi isteniyor. İbrahim Keloğlan'ın tutuklanması ve en ağır cezaya çarptırılması için aralarında Galatasaraylı Mauro Icardi gibi futbolcuların da bulunduğu çok sayıda ünlü sosyal medya üzerinden düzenlenen kampanyalara katılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ilk mahkeme kararından sonra şu açıklamayı yapmıştı:

"İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava mahkemesince yeniden görülecektir. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA