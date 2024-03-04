Hayvanseverler Eros kedi için mahkemeye seslendi: Canileri 9 misliyle cezalandırın

İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kediyi canice öldüren İbrahim K'nin serbest bırakılmasına tepkiler devam ediyor.

Esenyurt'ta bulunan Marmara Park AVM'nin önünde basın açıklaması yapan hayvanseverler mahkemeye seslenerek, İbrahim K'nın cezalandırılmasını talep etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Eros Kedimizin Kısılan Sesinin Sesi Olmak İçin Burdayız.

Bir Hayvanın Öldürülmesi Yaşama Karşı Soykırım ve Suçtur. Hayvan Haklarının İnsan Hakları gibi 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile korunduğu ülkemizde sokak hayvanlarımızın öldürülmesini istemiyoruz. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi 1978 yılında UNESCO Merkezinde İlan Edilmiştir. 14 Maddenin İlk 2 Maddesinde;

1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bu hakkı insanlar çiğneyerek onları sömüremezler. İnsanlar bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidirler. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır.

Eros Kedimizin Haklarını Savunduğumuz bugünde bir konuya değinmeden geçemeyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde tüm haber kanallarında Filistin’de acı çeken insanların yardımlara ulaşmaya çalıştığı BİR KARINCA MİSALİ KARINCA KÜMELERİ halinde yuvalarından çıkan yiyecek edinmeye çalışan FİLİSTİN’de yaşayan tüm canlıların çekilmiş kuşbakışı öldürüldüğü görüntüleri acıyla izledik. 1978’de UNESCO’da kabul edilen Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesinin Filistin de ihlal edildiğini tüm dünya ya bu basın açıklamasıyla duyurmak istiyoruz ve yaşam hakkını kısıtlayan insanları hayvan severler olarak kınıyoruz.

Kedilerimizi Öldüren Murat, İbrahim ve Fatih İsmindeki Caniler Kendi İsimlerini Anlamları itibariyle Hak Etmiyorlar. İki Ayaklı Olan Bu Canilerin; 4 Ayaklı Kedilerimizi işkence ederek, asit dökerek, kafasını ezerek, tecavüz ederek katletmesi her gün içimizi acıtıyor. Eski bir İngiliz Atasözünde “Bir Kedinin Dokuz Canı Vardır. Üçüyle Oynar, Üçüyle Gezinir ve Son Üçüyle de Durur.” İfade edildiği 9 cana sahip bu değerleri yaşatmamızın ne kadar kıymetli olduğunu biz hayvan severler biliyoruz. 9 Rakamı Kedilerimizle Dünya ‘da Uğurlu Bir Rakam Olarak Anılmaktadır. Türkiye’miz içinde 9 Rakamı Çok Kıymetlidir.

16. Asliye Ceza Mahkemesi, 17. Asliye Ceza Mahkemesi, 60. Asliye Ceza Mahkemesinin Değerli Karar Vericileri Sızlayan Gönlümüzün, Dökdüğümüz Göz Yaşlarımızın Sesi Olun, Gururumuz Olun. 9 Canlı Eros Kedilerimizin 1 Defa da Canını Katleden Canileri yasalarımızda yer alan cezaların 9 misliyle cezalandırın. Duruşma günlerinde vereceğiniz kararları büyük bir heyecanla bekliyoruz. Hayvan Haklarının Sesi Olan 5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunumuzun hayvanları Korumasına izin verin. Geliştirilmesi için biz gönüllüleri en üst düzeyde gönülden karşılayın. Bizler Uzlaşan, Uzlaştıran ve Kötülükleri Yaşam Hakkına Saygı Gösterenler Olarak Uzaklaştıranlar Olacağız. Ses Olacağız. Bir Olacağız. Hayvanlarımızı Gönülden Koruyacağız. Hayvan Sevgisini Geleceğimiz Çocuklara Miras Bırakacağız.

Kısırlaştır, Aşıla, Yerinde Yaşat Diyoruz.

Saygı ve Sevgilerimizi Sunuyoruz."

NE OLMUŞTU?

Başakşehir’de yılbaşı gecesi kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim K; savunmasında "Benim de bir kedim vardır, olay günü yılbaşıydı, aşırı stres ve yorgunluk ile evime dönmüştüm. Yaptıklarımı kesinlikle nasıl yaptığımı bilmiyorum, kediye tekme attım, kovaladım, kediyi tekme atarak öldürdüm. Herkesten çok utanıyorum, çok pişmanım" demişti. Mahkeme sanığa 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme suçundan cezasında indirim uygulayarak 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkemenin cezayı ertelemesi üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi karara itiraz etti.

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede sanık İbrahim K'nin site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye asansör içerisinde tekme attığı kedinin koridora kaçtığı Keloğlan'ın koridor içerisindeki kapıları kapatarak kedinin kaçmasını engellediği ve sıkıştırıp defalarca tekmelediği ve bir köşede öldürdüğü anlatıldı. İbrahim K 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi. Yaşananlar üzerine farkı şehirlerde tüm sokak hayvanları ve Eros için adalet eylemleri düzenlendi. Ortak mesaj “Hepimizin amacı, sokak canlarımıza destek olup yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Tüm dünyada artık bu vahşete ‘dur’ demek istiyoruz" oldu.