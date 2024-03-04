İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Kurum'u davet etti: Vaat ettiğiniz hattımız yarın açılıyor

Murat Ongun, AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u, bugünkü konuşmasında seçim vaadi olarak açıkladığı M5 metro hattının açılışına davet etti.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Kurum'u davet etti: Vaat ettiğiniz hattımız yarın açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u, 16 Mart Cumartesi günü yapılacak M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının açılışına davet etti.

Kurum'un bugün yaptığı konuşmada 16 Mart'ta açılacak olan M5 metro hattını seçim vaadi olarak açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından Kurum'un konuştuğu videoyu alıntılayarak paylaşım yapan Ongun, "16 Mart Cumartesi saat 13.30’da vaat ettiğiniz hattımız açılıyor. Tüm halkımız davetlidir. Siz de" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Murat Ongun Ekrem İmamoğlu Murat Kurum 2024 Yerel Seçimleri
Star TV'den üzücü haber.. İddialı dizinin yayın tarihi değiştirildi Star TV'den üzücü haber.. İddialı dizinin yayın tarihi değiştirildi
Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu iddialı konuştu, Özgür Özel'e 'Türkiye İttifakı' yanıtı verdi İYİ Parti Sözcüsü Zorlu iddialı konuştu, Özgür Özel'e 'Türkiye İttifakı' yanıtı verdi
Pazar esnafı önlüğünü paralarla birlikte İmamoğlu'na teslim etti, olanlar oldu: Espriyi patlattı Pazar esnafı önlüğünü paralarla birlikte İmamoğlu'na teslim etti, olanlar oldu
ÇOK OKUNANLAR
Parayı mıknatıs gibi çekecekler: 2024 bitmeden zengin olacak 5 burç açıklandı 2024 bitmeden zengin olacak 5 burç açıklandı
İstanbul, Ankara ve Bursa da var: AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde' AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde'
Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu Emekli maaşı zam oranı belli oldu
Emekli maaşına ek zam beklentisi sonrası uzmanı açıkladı: Hakkınızı arayın! Emekli maaşına ek zam beklentisi sonrası uzmanı açıkladı: Hakkınızı arayın!
Beşiktaş’ın penaltısı güme mi gitti? Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı