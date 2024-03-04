Meral Danış Beştaş’tan AKP’li Ensarioğlu’na Süleyman Soylu göndermesi: Ranttan beslendiğini bütün Diyarbakırlı bilir

DEM Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş, DEM Parti ile CHP arasında ittifak olduğunu iddia eden AKP’li Ensarioğlu’na Soylu göndermeli yanıt vererek “Kendisi geçen yıl CHP'ye gidip milletvekili adayı olmak istemişti. Pazarlıklar yapmıştı. Kendisi Süleyman Soylu'ya mı özeniyor?” diye sordu.

Meral Danış Beştaş’tan AKP’li Ensarioğlu’na Süleyman Soylu göndermesi: Ranttan beslendiğini bütün Diyarbakırlı bilir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Eşbaşkan adayı Meral Danış Beştaş, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun "Beştaş’ın aday olmasına bakmayın, İstanbul’da DEM ittifakı var" sözlerine yanıt verdi.

Eski İçişleri Bakanı olan AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu üzerinden göndermede bulunan Beştaş, " “Kendisi geçen yıl CHP'ye gidip milletvekili adayı olmak istemişti. Pazarlıklar yapmıştı. Kendisi Süleyman Soylu'ya mı özeniyor? Kayyımın rantından beslendiğini bütün Diyarbakırlılar bilir" dedi.

Beştaş'ın yanıtı şöyle oldu:

"Rahatsız edici bir açıklamaydı. Açıkçası ne konu ne de ilgili şahıs bizim açımızdan önemli bir yerde durmuyor. Bu tip demeçleri takip etmeyi zaman kaybı olarak görüyorum. Siyasi sığlığını gördüm söz konusu açıklamada. Ensarioğlu, geçen yıl CHP’ye gidip milletvekilliği için aday olmak istemişti, pazarlıklar yapmıştı. Bu yorum değil, bilgi. Kendisi Süleyman Soylu'ya mı özeniyor; Bir şey söyleyelim de gündem olayım derdinde.

Bir de açıklamada kayyım karşıtı gibi görünüyor ama kayyımların sağladığı ranttan da beslendiğini herkes biliyor. Bu klasik bir devlet anlayışı, kendi siyasi hayatını devam ettirmeyi bizim üzerimizden yapmaya çalışıyor. Bizim iddiamız bu ülkeye onurlu bir barış, eşit ve özgür Türkiye sunmaktır. Bunun gibi açıklamalar, bizim kapsama alanımızın dışında."

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