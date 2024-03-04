Emekli ikramiyesinin arttırılması bekleniyordu: Kabineden emeklilere 'hayal' kırıklığı çıktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kulislerde yer alan Erdoğan'ın bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarılmasını duyuracağı yönündeki iddialar boşa çıktı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"BM ziyaretimizde Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katıldık. Bu vesileyle devlet başkanının yanı sıra diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmelerimiz oldu. Dubai ziyaretimiz ardından Sayın Sisi ile görüşmeler gerçekleştirdik. Burada da ticaret ve savunma başta olmak üzere özellikle Filistin meselesini etraflıca konuştuk. Gazze'deki katliamı durdurmak amacıyla atabileceğimiz ortak adımları ele aldık.

MAHMUD ABBAS TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yarın Mahmud Abbas'ı ülkemizde ağırlayacağız. Mısır ziyaretimizin ardından bir Karadeniz programı yaptık. Karadeniz her zaamn olduğu gibi bu ziyaretlerimizde de bizi kucakladı. İlham Aliyev kazandığı seçimin hemen ardından ilk resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştirdi.

31 MART SEÇİMLERİ

Bakanlılarımız ve kurumlarımız, 31 Mart seçiminin huzur içinde gerçekleşmesi için gerekli hazırlıkları yaptılar. Her seçim gibi 31 Mart'ın da demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlıyız. Seçim sonuçlarının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Diğer gelişmeler ne olursa olsun değişmez gündem maddelerimiz var. Depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması bunlardan biridir. Şimdiye kadar 46 bin konut ve köyevini hak sahiplerine teslim ettik. Nisan ayı itibarıyla bu rakımı 75 bine çıkarıyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin evi hak sahiplerine teslim edeceğiz. Amacımız tek bir vatandaşımızın bile mağduriyetine izin vermede süreci tamamlamaktır.

"TERÖRLE MÜCADELE ENGELLERE ALDIRMADAN DEVAM EDİYOR"

Terörle mücadele sınırlarımızın içinde ve dışında engellere aldırmadan kararlıkla devam ettiriyoruz. Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi bu yaz çözüme kavuşturmuş olacağız. Suriye'de güvenlik koridoru oluşturma isteğimiz bakidir. Bölgedeki herkesi bu güvenlik stratejimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkacak geriliminde kendilerini sorumlu olacaktır. Savunma sanayinde yaptıklarımızın ihracat boyutunu paylaşacağız. Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye çok daha büyük bir coğrafyanın kalbidir. Bu kalp hem bize güç sağlıyor, hem de kardeşlerimize umut veriyor. Bize ne şuradan buradan diye bir ifade duyarsanız bilin ki, bunu söyleyen ya zır cahildir ya da 5. kol faaliyeti yapıyordur. Bizim binlerce yıllık devlet tecrübemiz var. Alın teri ve azimle çalışma vasfımız var. Tarihimizin hiçbir döneminde gül bahçesinde yürümedik. Özgürlüğümüzü bu şekilde elde ettik. Şimdi önümüzde çözüm bekleyen 3-5 mesele var diye bu mirasa sırt mı döneceğiz? Daha çok mücadele etmemiz gerekiyor diye diz çökmemizi bekleyen emperyalistlere teslim mi olacağız? Hayır. Asla. İşte etrafımızda yaşananları görüyorsunuz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal edilen topraklarını ve Karabağ'ı nasıl özgürleştirdiğine şahit olduk. Rusya -Ukrayna Savaşı'nın nasıl başladığını ve nasıl devam ettiğini görüyoruz. Suriye'nin nasıl parçalanmaya çalışıldığını gayet iyi biliyoruz. Gazze'de kimlerin katliama kimlerin göz yumduğu hatta içten içe sevindiği ortadır. Gazelli kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır."



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