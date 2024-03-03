Erdoğan, "Seyannen zam yok" demişti; Kulis: Emeklilerin bayram ikramiyesi 10 bin TL'ye çıkıyor

Yerel seçimler yaklaşırken emekliler 3 bin TL'ye çıkarılan ikramiyelerden yana şikayetçi.

Emekli vatandaş 3 bin TL'lik ikramiyeye itiraz ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere seyyanen zam taleplerini "tahrik" olarak nitelemiş ve bütçede emeklilere daha fazla kaynak ayırmanın imkansız olduğunu savunmuştu.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Erdoğan'ın açıklamasına karşılık olarak 29 Şubat’ta açıklama yaparak “Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır” demişti.

Kısa Dalga'dan Mehmet Çetingüleç'in iktidar kulislerinden aldığı son bilgilere göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü (yarın) yapılacak kabine toplantısından sonra emekli ikramiyelerine yönelik bir açıklama yapacak.

Buna göre Erdoğan'ın bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarılmasını duyuracağı öne sürülüyor. Böylece 2023 yılında 2 bin TL olan ikramiyeye 5 kat zam yapılmış olacak.

İktidar kanadından kulislere yansıyan bilginin doğru çıkması halinde emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 10'ar bin TL, yani toplamda 20 bin TL ikramiye alacak.