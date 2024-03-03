Erdoğan, "Seyannen zam yok" demişti; Kulis: Emeklilerin bayram ikramiyesi 10 bin TL'ye çıkıyor

Emeklilere bayramda verilecek ikramiyeyi 3 bin TL olarak açıklayan iktidarın, tepkiler üzerine bir zam yapacağı iddia edildi. Kulis bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kabine toplantısından sonra ikramiyenin 10 bin TL'ye çıkarılacağını açıklayacak

Erdoğan, "Seyannen zam yok" demişti; Kulis: Emeklilerin bayram ikramiyesi 10 bin TL'ye çıkıyor

Yerel seçimler yaklaşırken emekliler 3 bin TL'ye çıkarılan ikramiyelerden yana şikayetçi.

Emekli vatandaş 3 bin TL'lik ikramiyeye itiraz ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere seyyanen zam taleplerini "tahrik" olarak nitelemiş ve bütçede emeklilere daha fazla kaynak ayırmanın imkansız olduğunu savunmuştu.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Erdoğan'ın açıklamasına karşılık olarak 29 Şubat’ta açıklama yaparak “Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır” demişti.

Kısa Dalga'dan Mehmet Çetingüleç'in iktidar kulislerinden aldığı son bilgilere göre ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü (yarın) yapılacak kabine toplantısından sonra emekli ikramiyelerine yönelik bir açıklama yapacak.

Buna göre Erdoğan'ın bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarılmasını duyuracağı öne sürülüyor. Böylece 2023 yılında 2 bin TL olan ikramiyeye 5 kat zam yapılmış olacak.

İktidar kanadından kulislere yansıyan bilginin doğru çıkması halinde emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 10'ar bin TL, yani toplamda 20 bin TL ikramiye alacak.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Emekli Zam İkramiye
Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine yeni başrol... İlk sahne paylaşıldı Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine yeni başrol... İlk sahne paylaşıldı
Mehmet Şimşek, Murat Kurum'a destek turuna çıktı: Enflasyonu tek haneye indireceğiz, siz de konut alabileceksiniz, çünkü kredi alabileceksiniz Şimşek: Enflasyonu tek haneye indireceğiz, siz de konut alabileceksiniz
İstanbul'da 2024 Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı: Türkiye'den 7 lezzet listede Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı
Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır?
Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen ve Google'ın yapay zekasından ortak tahmin: İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucu Rıdvan Dilmen ve Google'ın yapay zekasından ortak tahmin
Acun Ilıcalı, yarışmaya yemek sipariş eden yarışmacıyı açıkladı: "Organize yiyecek ihlali" Acun Ilıcalı, yarışmaya yemek sipariş eden yarışmacıyı açıkladı