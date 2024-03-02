İstanbul'da 2024 Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla açıkladı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da 2024 Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da enflasyon 2024 Şubat ayında yüzde 4,07, yıllık bazda yüzde 76,58 arttı.

İTO'nun açıkladığı enflasyon verileri sonrası İstanbul'da 242 ürünün 133'ünün perakende fiyatı artarken, 9 ürünün fiyatı düştü, 100 ürünün fiyatı ise değişmedi.

ŞUBAT AYINDA İSTANBUL'DA FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 36,71 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İstanbul'da 2024 Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı - Resim : 1

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları, gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 34,24 ile patlıcan, yüzde 25,50 ile salatalık, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 20,97 ile terilen (polyester iplik), gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 18,88 ile sivri biber, yüzde 17,78 ile ayva, yüzde 17,45 ile kıvırcık salata ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 14,29 ile nevresim takımı oldu.

ŞUBAT AYINDA İSTANBUL'DA FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜNLER

Şubat ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirler arası otobüs bilet ücreti yüzde 15,45 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 6,09 ile ıspanak, yüzde 11,45 ile salça, yüzde 1 ile yumurta ve yüzde 0,84 ile kesme şeker oldu.

İstanbul enflasyonu açıklandıİstanbul enflasyonu açıklandıEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Enflasyon
Son Güncelleme:
Mehmet Şimşek'ten kritik görüşme: "IMF geliyor mu?" Şimşek'ten kritik görüşme: "IMF geliyor mu?"
Yeni başlayan Bahar dizisi için flaş karar... Show TV'de yayımlanıyordu Yeni başlayan Bahar dizisi için flaş karar... Show TV'de yayımlanıyordu
Vatandaş geçinemiyor! 'Yüksek faizden korkmayacak kadar borca muhtaç' 'Yüksek faizden korkmayacak kadar borca muhtaç'
Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu Emekliler için çok uygun! Türkiye'nin en mutlu 3 şehri belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Anket: Ordu'dan sürpriz gelebilir Ordu'dan sürpriz gelebilir
Emekli ikramiyesi 3 bin TL oldu: İşte zamlı ödeme takvimi İşte zamlı ödeme takvimi
Uzmanı, emekli bayram ikramiyesinde 'gerçek müjdeyi' açıkladı: Hakikat budur! İşte emekli bayram ikramiyesinde 'gerçek müjde'
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor
Uzmanı kaynağını madde madde açıkladı, emekli maaşına zammı işaret etti! Uzmanı kaynağını madde madde açıkladı, emekli maaşına zammı işaret etti!