İstanbul enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da enflasyon 2024 Şubat ayında yüzde 4,07, yıllık bazda yüzde 76,58 arttı. İstanbul enflasyonu, TÜİK'in enflasyon verileri öncesi, öncü gösterge olarak kabul ediliyor.

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İstanbul enflasyonu açıklandı

İstanbul’un Şubat ayı enflasyonu belli oldu.

2023 Şubat ayına göre, 2024 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,58, toptan eşya fiyatları indeksinde ise yüzde 65,06 olarak gerçekleşti.

AYLIK ENFLASYON YÜZDE 4,07 ARTTI

Şubat ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları indeksi ise yüzde 4,64 oranında arttı.

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PERAKENDE DE AYLIK EN ÇOK ARTIŞ KÜLTÜR-EĞİTİM HARCAMALARINDA

Şubat 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,73, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 5,58, gıda harcamalarında yüzde 4,98, konut harcamalarında yüzde 4,65, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış, giyim harcamaları grubunda yüzde 1,51 ve ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,23 azalış izlendi.

TOPTAN FİYATLARDA AYLIK EN ÇOK ARTIŞ YAKACAK VE ENERJİDE

Şubat 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 13,53, kimyevi maddeler grubunda yüzde 11,26, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,55, mensucat grubunda yüzde 4,61, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,80, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,69 ve madenler grubunda yüzde 1,27 artış izlendi.

ÖNCÜ GÖSTERGE OLARAK KABUL EDİLİYOR

İstanbul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 4 Mart 2024 tarihinde açıklayacağı enflasyon verileri öncesi, öncü gösterge olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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