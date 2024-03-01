Kripto sektörünün %54’ü Bitcoin’in değerinden az fiyatlandığını düşünüyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin ETF onayı sonrası geleneksel yatırımcılar için de daha erişilebilir hale gelen Bitcoin'e ilişkin tahminler hız kazandı. Şubat 2024 itibarıyla 2 yıl sonra yeniden 1 trilyon dolar piyasa değerine tekrar temas eden dünyanın en değerli kripto para birimine ilişkin 40 sektör profesyoneliyle yürütülen bir araştırma, Bitcoin’in geleceğine ilişkin beklentilere ışık tuttu. Araştırma, 2 uzmandan birinin, Bitcoin’in halihazırda gerçek değerinden daha az fiyatlandığını düşündüğünü ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Bahsi geçen araştırmada hem endüstriden hem de akademiden isimlere Bitcoin’in fiyatının adil olup olmadığı da soruluyor. Katılımcıların %54’ü, Bitcoin’in değerinden az fiyatlandığını düşünürken, %33’ü de mevcut fiyatının yeterli olduğu görüşünde. Önümüzdeki aylara ilişkin Bitcoin fiyat tahminleri ise umut verici” ifadelerini kullandı.

2024’te yeni bir rekor bekleniyor

2023'ün ikinci yarısından bu yana beklenen ve ocak ayının ilk haftalarında onaylanan spot Bitcoin ETF'leri, borsalarda işlem görmeye onayın hemen ardından başladı. Bu durum, uzun süredir fiyat beklentileri yükselen ve bir boğa sezonu açılışına gün sayan kripto yatırımcılarını da heyecanlandırdı. Bitcoin’in geleceğine ilişkin beklentileri ölçmek amacıyla yürütülen araştırmada, katılımcıların 2024 sonuna ilişkin Bitcoin fiyat tahminlerinin ortalama 77 bin 423 dolar seviyesinde olduğu görüldü. Bitcoin'in bugüne kadarki en yüksek değeri olan 69 bin dolar seviyelerine Kasım 2021'de ulaştığını hatırlatan Kafkas Sönmez, "77 bin dolar beklentisi, Bitcoin için 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) gelebileceğine işaret ediyor. 15 Şubat'tan geriye doğru değerlendirdiğimizde, Bitcoin'in son dört ayda %91'lik bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Artan kurumsal yatırımcı ilgisini ve Bitcoin yarılanmasının yaklaştığını düşününce, bu tahminler gerçek dışı gelmiyor” dedi.

Bitcoin’deki yükselişte temel etken spot ETF onayı

Araştırmada, 2023’ün son aylarından itibaren Bitcoin'deki yükseliş trendine ilişkin temel etkenler sorusuna verilen yanıtların büyük bir çoğunluğu da spot Bitcoin ETF onayını işaret etti. 10 katılımcıdan 9'u spot borsa yatırım fonlarının bir sebep olacağını söylerken, bu faktörü yarılanmanın gücüyle artan Bitcoin benimsemesi ve kurumsal yatırımların büyümesi gerekçeleri izledi. Bitcoin madencilerin blok başına kazandığı ödüllerin yarılanmasını tanımlayan halving etkinliğinin de 2024’ün önemli gelişmelerinden biri olduğuna dikkat çeken Kafkas Sönmez, şöyle devam etti: “Araştırmaya göre katılımcıların %47’si, başka bir deyişle yaklaşık 2 uzmandan biri, nisan - mayıs gibi gerçekleştirilecek yarılanmadan sonraki 6 ay içinde ATH bekliyor. Bu da 2024 yıl sonuna denk geliyor. Tüm bu beklentilere uygun olarak, katılımcıların %57,5'i Bitcoin için 'Al' görüşü bildirirken, %37,5'i 'Tut' görüşü bildiriyor.”

“7/24 Türk Lirası ile Bitcoin yatırımı imkanı sunuyoruz”

Kripto para piyasalarındaki ılımlı rüzgârların bu konuya yönelik beklentileri de artırdığını belirten Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Elbette karşıt görüşlere de fırsat verme, ETF veya yarılanma gibi gelişmelerin gereğinden fazla abartıldığını savunan analistlerin fikirlerini de anlamaya gayret etme sorumluluğu, her zaman yatırımcılarda. Ne mutlu ki kriptoya ilişkin çok sayıda kaynağa, analize, rapora, beklenti ve tahmine internet aracılığıyla erişmek mümkün. Kriptoya açılan kapı olan Gate.io’nun dijital varlıklara yaklaşımını Türkiye pazarına yansıtan Gate.TR olarak, hem Bitcoin, hem de onlarca kripto para birimi için 7/24 Türk Lirası ile alım satım imkanı sunuyoruz. Gate.TR, güncel kaynakları yakından izleyerek piyasanın gidişatına dair yatırımcılarına çeşitli kanallardan bilgilendirmeye, yatırımcıları finansal açıdan güçlendirecek ürünleri geliştirmeye ve varlık piyasalarının temel dinamiklerini anlatan yalın bilgileri paylaşmayı sürdürecek.”