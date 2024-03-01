OKX’in üst üste 16. Rezerv Kanıtı Raporu: OKX 17.7 milyar USD değerinde ana varlık bulunduruyor

Kripto borsası OKX’in bugün üst üste 16’ncısını yayımladığı aylık Rezerv Kanıtı (PoR) raporu, OKX’in kullanıcı varlıklarının rezervlerinde 17.7 milyar USD değerinde ana varlık bulundurarak tüm bu varlıklar için 104 oranında rezerv oranını koruduğunu gösterdi.

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OKX’in üst üste 16. Rezerv Kanıtı Raporu: OKX 17.7 milyar USD değerinde ana varlık bulunduruyor

OKX’in PoR raporu, platformda en fazla işlem gören varlıklar olan BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, LTC, OKT, PEOPLE, TON, TRX, UNI ve BCH rezerv oranlarına ilişkin kapsamlı veriler sunuyor. OKX, 2024 yılının ocak ayında ilk kez PoR raporuna Bitcoin Cash’i (BCH) de dâhil etti.

Tüm bu varlıklar için %100’ün üzerinde bir rezerv oranının üst üste 16. kez korunduğunu ortaya koyarak önceki raporların istikrarını sürdüren OKX’in son aylık PoR raporu, kullanıcı varlıklarının 1:1 oranında rezervlerinin tutulduğunu ortaya koydu.

OKX’in bu ana varlıklar için mevcut rezerv oranları şu şekilde:

BTC: %103
ETH: %104
USDT: %105
USDC: %104

OKX’in Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yöneticisi Lennix Lai, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Dinamik kripto dünyasında yol alırken, şeffaflığa ve kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliğini temin etmeye olan bağlılığımız bizi sektördeki diğer oyunculardan ayıran en önemli unsurlardan biri ve alanda fark yaratmayı sürdürmeye kararlıyız. Bu standartları korumak adına gösterdiğimiz istikrarlı çabanın açık bir kanıtı olan PoR raporumuzun 16’ncısına ulaşmış olmamız, OKX olarak çıtayı sürekli olarak yükseltme arzumuzu ve azmimizi daha da perçinliyor.”

Rezerv Kanıtı Programı’nın başlangıcından bu yana OKX, kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak PoR’a çeşitli güncellemeler ve iyileştirmeler de entegre etti. 2023 yılında Sıfır Bilgi Ölçeklenebilir Şeffaf Bilgi Argümanı (zk-STARK) teknolojisinin PoR sürecine dâhil edilmesinden bu yana kullanıcılar, gizlilikten ödün vermeden, varlıkları için OKX’in 1:1 oranında tam rezerv bulundurduğunu teyit ederek OKX’in ödeme gücünü bağımsız olarak doğrulayabiliyorlar.

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