Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın

Antalya’nın Alanya ilçesinin İncekum Mahallesi’ndeki, 5 yıldızlı bir otelde henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA