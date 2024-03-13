Antalya’da 5 yıldızlı otelde yangın
Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan beş yıldızlı turistik otelde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Antalya’nın Alanya ilçesinin İncekum Mahallesi’ndeki, 5 yıldızlı bir otelde henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: İHA