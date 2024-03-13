CHP'li aday yaşamını yitirdi...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayırköy Belediye Meclis 1'inci sıra adayı Hüseyin Şütçü hayatını kaybetti.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Belde Belediyesinde CHP'nin 1'inci sıra adayı Hüseyin Şütçü yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Günüören Köyü Mezarlığına defnedilecek.

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Hüseyin Şütçü'nün ölüm haberini büyük bir üzüntü ile aldıklarını söyleyerek, "CHP ailemizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: İHA