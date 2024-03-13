Rusya’da ölen muhalif lider Navalny’nin yardımcısına çekiçli saldırı

Rusya’da geçtiğimiz ay cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalny’nin sözcüsü Kira Yarmysh, Navalny’nin Litvanya’da yaşayan yardımcısı Leonid Volkov’un dün akşam evinin önünde saldırıya uğradığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yarmysh, "Birisi arabanın camını kırdı ve göz yaşartıcı gaz sıktı, ardından saldırgan, Leonid’e çekiçle vurmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Kolu kırılan, bacağından ve başından yaralanan 43 yaşındaki Volkov hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Navalny’nin ekibinden Ivan Zhdanov, "Tabi ki bu açık bir siyasi saldırıdır, bunda hiç şüphe yok" dedi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, Leonid Volkov’a yönelik saldırının açıkça önceden planlandığını ve Litvanya’ya yönelik diğer provokasyonlarla bağlantılı olduğunu söyledi. Nauseda, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’e tek bir şey söyleyebilirim, burada kimse sizden korkmuyor" dedi. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ise saldırıyı "şok edici" olarak nitelendirdi ve faillerin "hesabını vermesi" gerektiğini söyledi.

NAVALNY’NİN ÖLÜMÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en sert muhalifi olarak nitelendirilen 47 yaşındaki Alexei Navalny, 16 Şubat’ta tutuklu bulunduğu Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’ndeki 3 numaralı cezaevinde hayatını kaybetmişti. Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada, "3 No’lu cezaevindeki hükümlü Alexei Navalny, 16 Şubat’ta yürüyüş yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları hızlıca geldi ve ambulans çağrıldı. Hayata döndürme çabaları sonuç vermedi" ifadeleri kullanılmıştı. Navalny’nin ölüm nedeni ilk olarak "ani ölüm sendromu" şeklinde açıklanırken, Rusya Soruşturma Komitesi kimyasal analiz için naaşının en az 14 gün daha ailesine teslim edilmeyeceğini belirtmişti. Navalny’nin eşi Yulia Navalnaya, "zehirlenme izleri kayboluncaya kadar eşinin naaşının bekletildiğini" iddia etmişti. Navalny’nin cenazesi 24 Şubat’ta annesine teslim edilmiş, 1 Mart’ta Moskova’da cenaze töreni düzenlenmişti.

Yakınları ve Batılı ülkeler, Navalny’nin Putin’in emriyle öldürüldüğünü iddia ediyor.

PUTIN VE YAKIN ÇEVRESİNİ ARAŞTIRIYORDU

Rus muhalefet lideri, yolsuzluk karşıtı aktivist ve avukat olan Alexei Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresinin yolsuzluk vakalarını araştırıyordu. Rusya’da 2020 yılında uçaktayken zehirlenen ve 2021’de tedavi gördüğü Almanya’dan Rusya’ya dönüşünde tutuklanan Navalny, 4 Ağustos 2023’te Rusya’daki muhaliflerin protestolarını organize etme, Rusya’da yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı üzerinden yasa dışı eylemler düzenleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin aleyhine ifadeler ve "aşırılık" yanlısı eylemleri finanse etme suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mart 2022’de dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalny için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı.

Kaynak: İHA