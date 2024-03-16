Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı

Geçtiğimiz sene meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Ceyda Düvenci'nin, radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor.

Ayrıldıktan 8 ay sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Düvenci, ilişkisi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ünlü oyuncu çıkan aşk haberlerinin ardından sessizliğini koruyor.

Düvenci daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.