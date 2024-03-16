Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin, radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı

Geçtiğimiz sene meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Ceyda Düvenci'nin, radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor.

Ayrıldıktan 8 ay sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Düvenci, ilişkisi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ünlü oyuncu çıkan aşk haberlerinin ardından sessizliğini koruyor.

Düvenci daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.

Etiketler
Ceyda Düvenci
Son Güncelleme:
Sharon Stone, birlikte olmaya zorlandığı rol arkadaşını açıkladı Sharon Stone, birlikte olmaya zorlandığı rol arkadaşını açıkladı
Yalı Çapkını finalinde ne olacak? Ferit'in başına gelecek şey belli oldu Yalı Çapkını finalinde ne olacak? Ferit'in başına gelecek şey belli oldu
Sıra diğer bankalara da gelebilir! Dev banka şubelerini kapatacak Sıra diğer bankalara da gelebilir! Dev banka şubelerini kapatacak
Kuru Otlar Üstüne filminde şarkısı izinsiz kullanılan Ferhat Göçer: Açalım davayı, en az 10.000 dolar alırsın dediler Ferhat Göçer: Açalım davayı, en az 10.000 dolar alırsın dediler
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kredi kartı nakit avans faizi yükseldi Merkez Bankası'ndan 'faiz' kararı! Bugünden itibaren geçerli...
Kredi kartında nakit avans faizi yükseltildi Kredi kartında nakit avans faizi yükseltildi
Çorum’da feci olay: Silahlı saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi Silahlı saldırıya uğrayan gencin bacakları ampute edildi
Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı
Meteoroloji'den çok sayıda bölge için kar uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda bölge için kar uyarısı