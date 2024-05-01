Fatih Altaylı'dan Bahçeli'ye 'kız alıp kız verme' yanıtı: Seks yoluyla ülkenin sorunlarını çözemeyiz

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kürt sorununun çözümü olarak 'kız alıp vermeyi' işaret etmesine gazeteci Fatih Altaylı'dan, "Memleketin sorunlarını seks yoluyla çözmenin çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Keşke o kadar kolay çözülseydi." yorumu geldi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli dün partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada 'Kürtlerin Cumhur İttifakı'na oy vermediği' yönündeki iddiaları değerlendirdi. Konuşmasının ilgili bölümünde toplumsal ayrışmanın önüne geçecek bir öneri ortaya atan Bahçeli, "Bu millet büyük bir millettir. Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni arasında uçurumlar oluşturmaya, demokrasi, özgürlük ve insan hakları kisvesine bürünerek hizmet edenler alçakların en alçağı, hainlerin en hainidir. Türkiye'deki Alevi-Sünni çatışmasını, Türk-Kürt ayrışmasını çözecek olan bu millet ve onun iradesidir, bunun da sırrı kız alıp kız vermekte, yeni bir Türkiye inşa etmektedir." ifadelerini kullandı.

ALTAYLI: SEKS YOLUYLA ÜLKENİN SORUNLARINI ÇÖZEMEYİZ

Bahçeli'nin 'kız alıp vermek' önerisiyle ilgili soruyu yanıtlayan gazeteci Fatih Altaylı ise "Bu Türkiye'de hep konuşuluyor. Memleketin sorunlarını seks yoluyla çözmenin çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Keşke o kadar kolay çözülseydi. Türkler ve Kürtler arasında pek çok alışveriş olmuştur. Bu sorunları ortadan kaldırmaz, sorunları yok etmez. Bunun bir asimilasyon sürecinin parçası olarak görülmesi çok doğru bir tavır değil. Seks yoluyla ülkenin sorunlarını çözemeyiz." dedi. Altaylı, sözlerini, "Türkiye böyle bir ülke değildi, belli kesimlerde vardı. Bugünkü gibi her tarafta konuşulan mesele haline gelmemişti, Türkiye buna itildi." ifadeleriyle sürdürdü.

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