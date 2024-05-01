AKP'de MYK üyelerinde değişim gündemde: Erdoğan'dan kongreleri başlatma talimatı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kongreleri başlatma talimatı verdi.

AKP'de MYK üyelerinde değişim gündemde: Erdoğan'dan kongreleri başlatma talimatı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleşen 3 saatlik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçim sonuçları ve atılacak adımlar masadaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında partide değişim yapılacağına yönelik mesaj verdiği, sonuçlarının derinlemesine bir şekilde incelenmesi gerektiğini ve özeleştiriye ihtiyaç olduğunu söylediği belirtildi. Erdoğan, MYK toplantısında olağan kongre için hazırlıkların başlatılması talimatını verdi.

KONGRE SONBAHARDA

NTV'den Ahmet Örsoğlu'nun haberine göre; belde, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla eylül veya ekim gibi büyük kongreye gidilmesi hedefleniyor.

Edinilen bilgilere göre; parti yönetiminde değişim de kongre öncesinde planlanmıyor.

Kongrelerde seçimde başarısız olan il yönetimlerinin değişmesi, kongrede de partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinde değişim gündemde.

İKİ AYRI KAMP PLANI

AKP'de iki ayrı kamp yapılması da planlanıyor. Bunlardan ilki mayıs ayı içinde milletvekilleri ile yapılacak. Her milletvekili bölgesine ilişkin sorunları anlatacak, çözüm önerileri sıralanacak.

İkinci kamp ise belediye başkanları ile gerçekleştirilecek. Kızılcıhamam'da yapılması planlanan kamp için haziran ayı düşünülüyor.

Kampta eski belediye başkanlarının yeni belediye başkanları ile tecrübelerini paylaşması planlanıyor.

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