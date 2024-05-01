Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 1, 2024
Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
Kaynak: AA