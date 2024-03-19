Ünlü oyuncu Yasemin Allen'ın yeni aşkı 'ajan' çıktı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Kay Allen'ın yeni aşkı FBI ajanı çıktı. Allen'ın sosyal medya hesabından yeni aşkıyla paylaştığı fotoğraflara takipçilerinden birbirinde komik yorumlar geldi.

Ünlü oyuncu Yasemin Allen'ın yeni aşkı 'ajan' çıktı

'Merhamet', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Su ve Ateş' ve 'Kavak Yelleri' gibi başarılı projelerle adını duyuran ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, son olarak FOX'un 'Dokuz Oğuz' adlı dizisi ile ekranlarda yer aldı. Bir süredir magazin dünyasından uzak olan Allen, yeni ilişkisiyle gündem oldu. Ünlü oyuncu, gönlünü FBA ajanına kaptırdı.

Meslektaşı Tolga Güleç ile birlikteliğini sonlandıran Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

'Güzel Duo Olmuşsunuz'

Çiçeği burnunda çift, poligonda atış talimi yaptıkları sırada verdikleri pozları Instagram hesaplarından paylaşarak, birlikteliklerini ilan etti.

Ünlü oyuncu Yasemin Allen'ın yeni aşkı 'ajan' çıktı - Resim : 1

Allen ve Kaya'nın paylaşımına takipçilerden gelen bazı yorumlar;

-Aslan abim kendisine koruma eğitiyor

-Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde

-O7 @amerikaliaynasiz asker görev başarılı üsse geri dönebilirsin

-Hocam güzel Duo olmuşsunuz

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