Ünlü sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürülmüştü! Cinayeti kimin işlediği ortaya çıktı

Kuşadası İlçesi'nde yaşanan üzücü olayda, sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi Abidin Canbazoğlu'nun evinde darp edilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili olarak cinayet şüphelisi olarak aranan A.A., kıskıvrak yakalandı.

Kanlar İçerisine Öldü Bulundu

Olayın meydana geldiği Davutlar Mahallesi Ete Sitesi'nde, 39 yaşındaki A.A., arkadaşının kimliği ile ev kiraladı. Burada site başkanı Abidin Canbazoğlu ile yakınlık kuran katil zanlısı A.A., kiraladığı evden Abidin Canbazoğlu’nun arabasını alarak ayrıldı.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu’nu kanlar içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Canbazoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsi sonrası harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri 280 saatlik kamera görüntüsü izledi. İncirliova ilçesine bağlı Eğerli Mahallesi'ne kadar iz süren asayiş ekipleri, bir noktadan sonra kamera kaydı olmaması sonucu izi kaybetti.

Cezaevi Firarisiymiş

Detaylı araştırma yapan polis ekipleri, cinayet şüphelisi A.A.‘yı saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Yapılan GBT kontrolünde ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.A., ifadesinde susma hakkını kullanmak istedi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.