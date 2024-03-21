Yoğun bakıma kaldırılan Turabi'den mesaj: 'Bazılarına kötü haberim var'

Survivor’da daha önce iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, yarışmasında yaşadığı sakatlık sonucu maalesef yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra yoğun bakımda tedavi gören Turabi, sağlık durumu hakkında imalı paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı Duyurmuştu

Acun Ilıcalı, Turabi'nin sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrıldığını ada konseyinde duyurmuştu. Oyuna sakat bir şekilde devam etmeye çalışan Turabi'nin durumu, doktor görüşmeleri sonucunda yarışmaya devam edemeyeceği kararını aldığını açıklamıştı.

Ilıcalı, ada konseyinde, 'Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi.' ifadelerini kullanmıştı.

İmalı Paylaşım: Bazılarınıza Kötü Haberim Var

Tedavisi biten Turabi taburcu olduğunu kişisel Instagram hesabından yaptığı imalı sözlerle duyurdu. Göndermeli paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

'Bazılarınıza kötü bir haberim var. Ben iyiyim. Yine ölmedim. Sonunda taburcu oldum. Ölmez sağ kalırsam eğer tüm kıtalarda şampiyon olacağım inşallah. Allah, Reality TV Show’da yarışırken ölmeyi nasip eder bana inşallah. Çok amin.'