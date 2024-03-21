Ünlü oyuncu Mesut Akusta ile eşi Şafak Özbir'den kötü haber

'Ezel', 'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Karagül' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi efsane haline gelmiş dizilerde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir, 7 yıllık evliliklerini noktaladı.

Tek Celsede Boşandılar

2016 nikah masasına oturan ünlü oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir’in bu sabah Anadolu Adliyesi’nde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Ayaklı Gazete'de yer alan habere göre, çiftin kızları Berfin Cano’nun velayeti anneye verildi. Ünlü çift, boşanma kararının ardından yaptıkları açıklamada, birbirlerine olan sevgilerinin devam ettiğini ancak artık yollarına anne ve baba olarak devam edeceklerini belirtti.