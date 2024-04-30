Koray Aydın'ı desteklemişti: İYİ Partili belediye başkanı istifa etti!

İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesinin ardından Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Koray Aydın'ı desteklemişti: İYİ Partili belediye başkanı istifa etti!

İYİ Parti’de istifa dalgasına bir yeni halka daha eklendi. İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafata Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den Trabzon Yomra Belediye Başkanı seçilen Bıyık istifa ettiğini açıkladı.

Bıyık, İYİ Parti’de Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkan seçildiği olağanüstü kongrede Koray Aydın’ı desteklemişti.

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