Bakan Özhaseki: Yeşil varlığını artıran ender ülkelerdeniz, iktidarımız döneminde 7 milyardan fazla ağaç diktik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’de iklim değişikliğinin meydana getireceği bir takım hasar, kötülük ve zorluklardan korumak için gayret ettiklerini dile getirdi. Bakan Özhaseki, "Yeşil varlığımızı artırıyoruz. Dünyadaki yeşil varlığını ve orman varlığını artıran ender ülkelerden birisiyiz. Bizim kendi iktidarımız döneminde 7 milyardan fazla ağaç diktik" ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında "Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi" başlatıldı. Projenin tanıtımı Ankara’da İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde tanıtıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, ‘sıfır atık’, ‘sıfır emisyon’, ‘iklim değişikliği’ ve ‘yeşil varlık’ konularının önemini ifade etti.

“SENE SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDECEĞİZ”

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri de hatırlatan Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

“Sene sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapacağız. Her ay 10- 15 bin gibi bir sayıda da evlerimizi teslim etmeye devam edeceğiz. Şu an da bin 240 yerde şantiyemiz var. 110 bin kişilik bir çalışan ordusu ile bu işleri yapmaya devam ediyoruz. 4 bin 333 köyde, köy evi yapıyoruz. Kimisinde 30, 70, 100 gibi rakamlarda yıkılmış olan köy evleri çelik karkastan depreme daha dayanıklı ve dirençli bir şekilde yapmaya devam ediyoruz.”

Bakan Özhaseki, “Yangınlar, heyelan tehlikesi ve kuraklık gibi benzer iklim değişikliğinin meydana getirmiş olduğu hasarları hep birlikte izliyoruz. Dünyadaki ısı gittikçe artıyor. 20 yıldan fazla belediye başkanlığı yaptım. O bölgede bile yağış gittikçe azalıyordu. Yerin altından içmek için kullandığımız sular daha derine iniyordu. Kuraklığın her anlamda etrafı etkilediğini hissedebiliyorduk” diye konuştu.

Paris İklim Antlaşmasına da işaret eden Bakan Özhaseki, 2053 net sıfır emisyon hedefleri koyduklarını kaydetti. Yeşil dönüşüm için ‘iklim kanuneleri’ hazırladıklarını aktaran Özhaseki, çalışmaları TBMM’ye taşıyarak kanunlaştıracaklarını vurguladı.

Türkiye’deki yeşil varlığın artırılması için çaba sarf ettiklerine de dikkati çeken Özhaseki, son 22 yılda 7 milyardan fazla ağaç dikildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA