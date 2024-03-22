Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın cezaevinden ilk görüntüsü: Görenler ünlü futbolcuya benzetti

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi çeşitli suçlardan haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan fenomen Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşıldı. Polat'ın cezaevinde çekilmiş fotoğrafını görenler ünlü futbolcuya benzetti.

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Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın cezaevinden ilk görüntüsü: Görenler ünlü futbolcuya benzetti

TV8 ekranında katıldığı magazin programında, 'Günde 750 bin TL harcıyorum' açıklamasının ardından dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve Engin Polat çifti, haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialarla başlatılan soruşturma sonucu tutuklanmıştı. Uzun bir süredir medyada yer almayan çiftten Engin Polat’ın, cezaevinde görüş sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraf, kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

Görenler Mauro Icardi'ye Benzetti

Engin Polat’ı görenler Galatasaray'ın 9 numarası Mauro Icardi'ye benzetti.

Öte yandan, Icardi'ye benzediğine dair birçok yorum alan fotoğrafa sosyal medya kullanıcıları, 'Keyfi yerinde', 'Halinden memnun', 'İçerde de kendine iyi bakıyor' gibi yorumlarda bulundu.

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın cezaevinden ilk görüntüsü: Görenler ünlü futbolcuya benzetti - Resim : 1

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