Halit Ergenç'in son hali takipçilerini ikiye böldü

Yakında Netflix'te yayınlanacak birbirinden farklı iki projeyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Halit Ergenç, Bebek'te görüntülendi. Kilo verdiği dikkatlerden kaçmayan Ergenç'in yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

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Halit Ergenç'in son hali takipçilerini ikiye böldü

Son olarak Star TV'de yayınlanan 'Babil' adlı dizi ile ekranlara gelen ünlü oyuncu Halit Ergenç, yakında Netflix'te yayınlanacak 'Ten' ve 'Adsız Aşıklar', GAİN'de yayınlanacak 'Yarın Yokmuş Gibi' adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Dizi ve film projeleri dışında magazin basınından uzak durmaya dikkat eden Ergenç, Bebek'te görüntülendi. Ünlü oyuncu yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

Halit Ergenç'in son hali takipçilerini ikiye böldü - Resim : 1

10 Kilo Verdim

Bir hayli zayıfladığı görülen Ergenç, 'Yeni projem için 10 kilo verdim' dedi. Oyuncunun fit hali bazı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, bazı takipçileri de çok kilo verdiğini belirterek, 'Hiç yakışmamış', 'Adam resmen çökmüş' gibi yorumlarda bulundu.

Yeni projesi hakkında detay vermekten kaçınan oyuncu, çok yakında sevenleriyle buluşacağını belirtti.

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