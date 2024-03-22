Tuba Ünsal, iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: 'Nasılsa bakmadan öder' diye düşündüler

İstanbul'da ilçe ve mahalle farketmeksizin bazı işletmelerde iftar menüleri, orucunu restoranda açmak isteyenlere isyan ettirmeye devam ediyor. Cep yakan menülere bir isyan edenlerden biri de ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan oldu. Ünlü isim, iftar için gittiği bir restoranda gelen hesaba şaşkınlığını gizleyemedi.

'Geçirmişler de Geçirmişler'

TRT 1'de yayınlanan 'Mehmed: Fethiler Sultanı' adlı diziyle hayranlarının karşısına çıkan Tuba Ünsal, geçtiğimiz akşam Sarıyer’de yeni taşındığı evinin yakınlarında çocukları ve çalışanlarıyla iftar yapmak için bir restorana gitti.

Yemek sonrası gelen hesap karşısında neye uğradığını şaşıran ünlü oyuncu, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi; 'Öyle bir hesap getirdiler ki! Geçirmişler de geçirmişler. Ben kişi başı 5 salata söylemiyorum. ‘Nasılsa bakmadan öder’ diye düşündüler herhalde. Sonra arka masada fosur fosur sigara içtiler. Uyarınca da terbiyesizlikleri arttı da artı.'