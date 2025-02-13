Dünyaca Ünlü Dr. Alban İstanbul’da Lahmacun ve Çiğ Köfteyle Karşılandı

Nijeryalı ünlü müzisyen Dr. Alban, yeni projesi için Türkiye’ye geldi. Çıkardığı parçalarla 90'lı yıllara damga vuran ünlü müzisyene lahmacun ve çiğ köfte ile karşılama yapıldı.

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23 yaşında diş hekimliği eğitimi aldığı dönemde maddi imkansızlıklar nedeniyle müziğe yönelerek DJ’lik yapmaya başlayan Dr. Alban, bu alandaki performansıyla dünya genelinde büyük çaplı tanınırlığa ulaşmıştı.

Özel bir proje için İstanbul’a gelen Dr. Alban’a burada lahmacun ve çiğ köfte ikram edilirken, kendisine doktor önlüğü de hediye edildi.

Dr. Alban’ın yeni projesinin yakında dinleyicilerle buluşması bekleniyor.

Dünyaca Ünlü Dr. Alban İstanbul’da Lahmacun ve Çiğ Köfteyle Karşılandı - Resim : 1

DR. ALBAN’IN KARİYERİ

Nijerya asıllı İsveçli sanatçı, müzik kariyerine 1980’lerin sonunda başladı ve “Hello Afrika” adlı ilk albümüyle dünya çapında büyük ses getirirken 90’lı yıllara da damga vurdu.

Ünlü ismi kariyerinin zirvesine çıkaran şarkı ise 1992 yılında yayınladığı “It’s My Life” şarkısı olmuştu.

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Kaynak: İHA

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