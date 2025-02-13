Aslı Enver Kızını Paylaştı! İşte Elay'ın Keyif Yaptığı Anlar...

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynadığı karakterle akıllarda yer edinen başarılı oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak'la sürpriz bir şekilde dünya evine girmişti. Ünlü çiftin 4 Temmuz’da Elay adında bir de kızları oldu.

MİNİK KIZINI PAYLAŞTI

Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver, bu kez Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, evinde baktığı kedi ve köpeklerinin arasında oturan 1 yaşındaki minik kızının fotoğrafını çekti ve bunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Haber Merkezi