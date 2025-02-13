Tolga Karel, Eski Rol Arkadaşı Fırat Tanış'a Ateş Püskürdü: Seni Gördüğüm Yerde...

Oyunculuğu bıraktıktan sonra ABD'ye yerleşen; TIR şoförlüğünün ardından işlerini büyüten ve şimdilerde bir lojistik firması sahibi olan Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı eski rol arkadaşı Fırat Tanış'a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

"Gelin size gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım oyuncuyu açıklayayım" diyen Karel, Tanış ile aralarında yaşanan polemiğe dair detayları ilk kez anlattı.

'ÇOK AH ALDI'

Sosyal medya hesabından art arda paylaşım yapan Tanış, şu ifadeleri kullandı:

'Hikaye 3. Ahmed dönemi Patrona Halil isyanını anlatıyor, yani Lale Devri. Fırat Tanış'ın kaprisleri ve en sonunda hamam sahnesinde 'mekanı ısıtmadılar' diye koskoca platoyu, işi bıraktı gitti. Şaka değil bu yüzden TRT güzelim işi bitirdi. 100'lerce insan işsiz."

"Neymiş, hamam sahnesinde çok üşümüş de işi bırakmış. Biz 3 gün ormanda yattık Cemal Hünal'la, atlı savaş sahnesini çekebilmek için ağzımızı açmadık. O yüzden Fırat Tanış'ın işi rast gitmedi, gitmeyecek de. Çünkü çok ah aldı."

'YATACAK YERİN YOK'

"İşsiz kalanları da söyleyeyim mi; Özcan Deniz, Aslı Tandoğan, Türkan Şoray, ben, Cemal Hünal, Altan Dönmez, Ezel Akay... Daha kimler kimler. Sete gittim, ağzını burnunu kırmaya ama kaçmıştı."

"Reyting yapacak diye yeni dizisinde gelinine yürüyor. Reyting yapsın diye iğrenç ilişkiler. Senin yatacak yerin yok. Vallahi de yok, billahi de yok."

20 BÖLÜM SÜRDÜ



Korel'in sözünü ettiği 'Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam' (daha sonra adı Bir Zamanlar Osmanlı olarak değiştirildi), dizisi 2 Mart 2012'de TRT 1'de yayımlanmaya başladı. Dizi, 17 Aralık 2012 tarihinde 20'inci bölümüyle final yaptı.

TOLGA KAREL KİMDİR?

Tolga Karel, Türk oyuncu ve iş insanıdır. 1978 yılında İstanbul’da doğmuştur. Oyunculuk kariyerinde özellikle Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır. Bir dönem televizyon ve sinema projelerinde yer aldıktan sonra oyunculuğu bırakmış, Amerika’ya yerleşerek lojistik sektörüne adım atmıştır. Şu anda ABD’de taşımacılık alanında kendi işini yürütmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi