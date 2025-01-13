Tolga Karel'den 'Tekelleşme' İddialarıyla İlgili Dikkat Çeken Sözler: 'Konuşursam Taş Üstünde Taş Kalmaz'
ABD'ye yerleşerek kendi lojistik firmasını kuran oyuncu Tolga Karel, Türkiye'yi çalkalayan dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Ben konuşursam taş üstünde taş kalmaz" diyen Karel, sektörde 'mafya düzeni' olduğunu öne sürdü.
Dizi ve film sektöründe son ortaya çıkan tekelleşme iddiaları, deprem etkisi yarattı. ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, sektörü çeşitli yöntemlerle domine etmekle suçlanıyor. Oyuncularını yapım şirketlerine dayattığı öne sürülen Barım'a ID İletişim oyuncuları destek verirken, sektördeki birçok isimden ise tepki geldi.
REKABET KURULU VE BAŞSAVCILIK DEVREYE GİRDİ
ID İletişim'in de içinde olduğu 21 şirket hakkında Rekabet Kurulu soruşturma başlatırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma açtı. Barım'a, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
TOLGA KAREL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
ABD'de yaşayan ve geçmiş dönemde Türkiye'de oyunculuk yapan Tolga Karel, sektördeki tekelleşmeye dair açıklamalarda bulundu. Karel, "Bakıyorum da dizi ve televizyon sektöründe herkes bilip bilmeden konuşuyor. Anlayışla karşılıyorum. Ama sektörde yapılan haksızlıkları ben bir konuşursam taş taş üstünde kalmaz. Yıllardan beri devam eden bu mafya düzeni. Çok bile geç kalındı!" sözleriyle dikkat çekti.
ABD'YE YERLEŞEREK LOJİSTİK FİRMASI KURMUŞTU
Oyuncu Tolga Karel, 2017’de Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşmişti. Başlangıçta TIR şoförlüğü yapan Karel, zamanla kendi lojistik firmasını kurmuştu. Karel’in açıklamalarının ardından, oyunculuğu bırakmasında ve Türkiye’yi terk etmesinde Ayşe Barım’ın etkisinin olduğu iddia edildi.