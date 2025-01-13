İstanbul'u Terk Edip İzmir'e Yerleşmişti, Gizem Karaca’nın Son Paylaşımı Olay Oldu

Güzel Köylü" dizisinde canlandırdığı Gül karakteriyle hafızalara kazınan Türkiye güzeli Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Ünlü çift, evliliklerinin ardından İstanbul’dan ayrılarak İzmir’e yerleşmişti.

Doğayla iç içe bir yaşam süren Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon kendisine sunulan projeleri geri çeviren başarılı oyuncu, anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

'15 HAFTALIK HAMİLE'

Karaca hamilelik iddialarını Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla açıkladı. İlk paylaşımında hamileliğinin 15'inci haftasında olduğunu ifade eden Karaca "Aslında kontrolümüz bir hafta sonraymış ama ben ısrarla bugün diye düşündüğüm için geldik. Fena unutkanlıklar başladı uff... Geçen bir şeyin adını unuttum kal geldi. Şimdi de ne unuttuğumu unuttum" ifadelerini kullandı.

'CİVCİVİN CANI ÇEKİYOR'

32 yaşındaki Karaca, daha sonra büyüyen karnıyla verdiği pozları "Yandan ben" notuyla paylaştı. Karaca paylaşımına şu ifadeleri düştü: "Hayatım boyunca 'Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme bunu içme...' Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep."

Karaca, bebeğinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı.

GİZEM KARACA KİMDİR?

Gizem Karaca, 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından ise Selanik kökenlidir. İlkokul eğitiminin İstanbul'da tamamlanmasının ardından eğitim hayatı yurt dışında devam etti. Florida'da altı yıl ve Kanada'da iki yıl olmak üzere toplam 13 okul değiştirildi.

2007 yılında 14 yaşında İstanbul'a geri dönen Karaca, lise eğitimini burada tamamlamıştır. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü kabul edildi. Ancak 2011 yılında, Uğurkan Erez'in süresiyle okulunu dondurmuş ve güzellik yarışmalarına katılmaya karar vermesine bağlı olarak ajans olan Uğurkan Erez'in. Aynı yıl, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin ilk dört bölümünde figüran olarak yer aldı.

Gizem Karaca, 2011 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. olmuştur. 2017 yılında ise Kemal Ekmekçi evlendi.

Kaynak: Haber Merkezi