Mahsun Kırmızıgül Zamlara İsyan Etti

Mahsun Kırmızıgül, köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

ASGARİ ÜCRET VURGUSU

Kırmızıgül paylaşımında, köprülere, yollara ve ulaşıma yapılan zamların asgari ücrete yapılan zamla aynı oranda olması gerektiğini dile getirerek bu artışların başta marketler olmak üzere birçok kaleme yansıyacağını ve bunun sonucunda halkın daha da zor duruma düşeceğini söyledi.

ZAMLARIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ

Kırmızıgül, vatandaşların geçinemediğini belirterek yapılan zamlardan vazgeçilmesini istedi.

Köprülere, yollara ve ulaşıma yapılan zamlar asgari ücrete yapılan zam oranında olmalı! Bu artışlar, en başta marketler olmak üzere her yere anında yansıyacak, halkı daha da zor duruma sokacak. Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor! — Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) January 13, 2025

KÖPRÜ VE OTOYALLARA NE KADAR ZAM GELDİ?

15 Temmuz Boğaziçi ve FSM için fiyatlar otomobiller için yüzde 42 zamlanarak tek yön geçiş 33 liradan 47 liraya çıktı.

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yüzde 42,3 zamla 555 liradan 795 liraya yükseldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise yüzde 15 zamlanarak 70 liradan 80 liraya çıktı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş de yüzde 35 zamla 585 liradan 795 liraya yükseldi.

ÇALIŞANLARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Asgari ücrete yüzde 30, memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 11,54, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 15,75 oranında zam yapılmıştı.

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi ise geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunulmuştu.