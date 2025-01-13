Bakan Işıkhan'dan Dikkat Çeken Cevap: Asgari Ücrete Ara Zam Var mı?

Asgari ücrete yapılan artışla, 22 bin 104 TL'ye yükselirken, milyonlarca çalışan bu zamdan memnun kalmadı. Bakan Işıkhan, canlı yayında yaptığı açıklamada "Olur ya, bir aksilik, felaketle karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da gündeme gelebilir. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa, Cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız görüyor durumu. Böyle bir durum olursa bir tabii ki yeni bir güncelleme yapabiliriz" dedi.

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Bakan Işıkhan'dan Dikkat Çeken Cevap: Asgari Ücrete Ara Zam Var mı?

Asgari ücrete 2025 yılı için 22 bin 104 olarak açıklanırken, milyonlarca çalışanın boynu bükük kaldı. Asgari ücret için ara zam beklentisi artarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'dan Dikkat Çeken Cevap: Asgari Ücrete Ara Zam Var mı? - Resim : 1

Habertürk canlı yayınında konuşan Işıkhan, "Temmuzda asgari ücrete ara zam gelebilir" diyerek olası durumu şöyle açıkladı:

"Gerçekten enflasyonda ciddi anlamda iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Ancak olur ya, bir aksilik, felaketle karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da gündeme gelebilir. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa, Cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız görüyor durumu. Böyle bir durum olursa bir tabii ki yeni bir güncelleme yapabiliriz.

Eğer böyle bir ihtiyaç hasıl olursa biz hükümet olarak çalışırız ve gerekli iyileştirmeyi yaparız. Baktık ki geriye gidiyor 2023'te olduğu gibi tekrar bir destek verilebilir. Ancak şu an ben 2025 yılının meyveleri toplayacağımız bir dönem olacağını yürekten diliyorum."

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Kaynak: Habertürk

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Asgari Ücret Zam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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